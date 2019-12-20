Революційна технологія зробить сенсорною будь-яку поверхню

Ультразвукові сканери вже використовуються в ролі датчиків відбитків пальців, але інженери компанії UltraSense Systems "прокачали" популярну технологію. Нова розробка, згідно анонсу вендора, дозволяє перетворити в сенсорну поверхню практично будь-який матеріал – скло, метал, дерево або пластик.

Особливості нової технології

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Мініатюрний чіп TouchPoint має габарити 1,4x2,4x0,49 мм, та за заявою розробників, дозволяє створювати різноманітні готові рішення – від телефонів без фізичних кнопок до багатофункціональних сенсорних панелей, повідомляє New Atlas.

Представники компанії стверджують, що технологія використовує ультразвук для реєстрації натиснення і здатна працювати з матеріалами будь-якої щільності незалежно від вологості або рівня забрудненості поверхні.

Ми бачили, як змінюється принцип взаємодії з нашими пристроями, цифрове замінює механічне, прискорюється перехід до управління за допомогою віртуальних кнопок і жестів. До сих пір ультразвук не використовувався в призначених для користувача інтерфейсах таким способом,

– заявив глава і засновник UltraSense Systems Мо Магсудніа.



Чіп TouchPoint від UltraSense Systems

Де це застосують

За даними розробників, сенсорні інтерфейси на базі ультразвукового датчика з низьким енергоспоживанням можуть бути легко інтегровані в смарт-годинник і обладнання для доповненої і віртуальної реальності, а також використовуватися в автомобілях.

Всього анонсовано три моделі датчиків, що розрізняються областю спрацьовування, підтримкою різної товщини панелей і додатковими можливостями, включаючи функцію трекпада для рівних поверхонь.

Дата появи перших комерційних пристроїв на базі чіпів Touch Point виробником ще не оголошена.

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