Реєструватися на авіарейс і потяг можна буде за електронним посвідченням водія: деталі

Уряд дозволив використовувати додаток у смартфоні "ДіЯ" для посвідчення особи під час внутрішніх подорожей по Україні літаком чи потягом. У Кабміні уточнили, що це експериментальний проєкт.

Відповідне рішення ухвалили під час засідання уряду 29 січня. Про це повідомив глава уряду Олексій Гончарук у своєму телеграм-каналі.

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Хто з вас не забував паспорт, коли він так потрібен в аеропорту чи в поїзді. Погодьтесь, значно важче забути телефон, від якого ми майже цілодобово не відходимо,

— наголосив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

Що відомо про проєкт "Держава у смартфоні"?Це проєкт Кабміну, який передбачає, що всі послуги, які держава надає громадянам та бізнесу, будуть доступні в електронному варіанті. За нього відповідає Міністерство цифрової трансформації України. Ініціатива фінансується іноземними фондами. Щоб скористатися послугами, потрібен електронний підпис.



У грудні 2019 року доступ до додатка "Дія" відкрили для тестування. На цій стадії додаток давав можливість зберігати водійські права і техпаспорт на автомобіль в електронному форматі. Тестовим доступом скористалися понад 32 тисячі користувачів.