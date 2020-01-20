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Рейтинг країн із найдешевшим інтернетом – Україна опустилась на 2 місце

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Рейтинг країн із найдешевшим інтернетом / unsplash.com

Україна стала другою країною у рейтингу з найдешевшим інтернетом. Нашу країну обігнала лише Сирія. Цікаво, що минулого року Україна очолювала цей рейтинг.

Про це свідчать результати дослідження британської компанії BDRC Continental і провайдера Cable.co.uk.

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За рік стаціонарний інтернет в Україні подорожчав на 1,64 долара, тобто до 6,64 долара (близько 160 гривень) в місяць.

А от у лідера рейтингу Сирії вартість інтернету становить 6,6 долара на місяць.

На третьому місці розмістилась Росія (7,35 долара на місяць). На четвертій сходинці Румунія (8,15 долара на місяць). А замикає п'ятірку країн-лідерів з найдешевшим інтернетом Білорусь (9,87 долара на місяць).

Рейтинг кран із найдешевшим інтернетом

Рейтинг країн із найдешевшим інтернетом

"Широкосмуговий зв'язок в Україні є швидким і дешевим. Але його використання досить низьке. Тільки половина населення має доступ до інтернету, в порівнянні з 90%, які живуть у Великобританії", – йдеться в дослідженні.

Рейтинг країн з найдорожчим інтернетом виглядає так:

  • Еритрея (Африка) – 2666 доларів в місяць;
  • Ємен – 2466 доларів в місяць;
  • Мавританія – 694 долара на місяць.

Що відомо про дослідження? Організації BDRC Continental і Cable.co.uk регулярно проводять дослідження світового телеком-ринку. Вони формують рейтинги країн за швидкістю і вартістю інтернету, як стаціонарного, так і мобільного.

У новому рейтингу брали до уваги 206 країн. Автори дослідження проаналізували понад 3000 тарифних планів, дані для дослідження збирали в період з 28 листопада 2019 по 8 січня 2020 року.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Інтернет
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