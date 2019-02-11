Рейтинг найбільших IT-компаній в Україні: приріст фахівців б’є рекорди

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Рейтинг найбільших IT-компаній в Україні очолила EPAM
Рейтинг найбільших IT-компаній в Україні очолила EPAM / dou.ua

Найбільшими IT-компанії в Україні станом на січень 2019 року стали EPAM та SoftServe. Обидві компанії збільшили кількість працівників приблизно на тисячу людей, подолавши позначку 6 тисяч фахівців.

Як свідчить рейтинг порталу для програмістів DOU, у трійку найбільших українських IT-компаній потрапила також GlobalLogic зі штатом у 4149 працівників. Таким чином вона витіснила із трійку лідерів компанію Luxoft – нині тут працює 3920 IT-фахівців.

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Далі у рейтингу йдуть Ciklum – 2863 працівники; Infopulse – 1851 працівники; NIX Solutions Ltd – 1703 працівники; ELEKS – 1327 працівники; EVOPLAY – 1324; DataArt – 1301 працівник.

15 найбільших IT-компаній в Україні

15 найбільших IT-компаній в Україні

Загалом, за останні два роки кількість фахівців в цих компаніях зросла більш ніж на третину. При цьому темпи зростання кількості фахівців б'ють рекорди за останні 5 років.

Повний рейтинг із 50 найбільших IT-компаній в Україні можна переглянути за посиланням.

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Теги: Техно IT-бізнес
Джерело: 24 Канал
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