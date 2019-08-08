Рейтинг найкращих антивірусів для Windows

Оприлюднили рейтинг найнадійніших антивірусів для домашнього використання на Windows. Рейтинг сформувала незалежна лабораторія AV-TEST.

Лабораторія провела тестування і на основі цього сформувала рейтинг.

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Так, найкращим антивірусом експерти назвали вбудований у Windows продукт Microsoft Defender 4.18. Він сумарно набрав максимальні 18 балів – найвищі оцінки експерти віддали за рівень захисту, продуктивність та інтерфейс.

Рейтинг антивірусів для Windows

Такі ж високі оцінки отримали антивіруси F-Secure SAFE, Kaspersky Internet Security та Symantec Norton Security.

Інші популярні продукти, такі як Avast Free Antivirus, AVG Internet Security, Bitdefender Internet Security, Trend Micro Internet Security, VIPRE Security AdvancedSecurity, набрали 17,5 балів.

А от найгіршим антивірусом експерти назвали Webroot SecureAnywhere. Він набрав всього 11,5 балів. Антивірус отримав 2 бали за захист, 5,5 балів за продуктивність та 4 бали за інтерфейс.

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