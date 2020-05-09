Рідкісні версії Xiaomi Mi6 і Mi7 продають за шалені гроші

Свого часу Xiaomi Mi6 був визнаний одним з найпопулярніших пристроїв компанії. Протягом обмеженого періоду Xiaomi пропонувала лімітовану версію смартфона в сріблястому кольорі. Тепер подібні моделі продаються за шалені суми на аукціонах, а вартість прототипу, що так і не вийшов – Mi7 – і зовсім б'є всі рекорди.

Так, рідкісний Mi6 в сріблястому кольорі пропонується на одному з китайських онлайн-аукціонів за 19 999 юанів, що еквівалентно 2 882 доларам за актуальним курсом, повідомляє Gizmochina.

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Чому ціни на рідкісні Xiaomi так виросли

Причина такої ціни в тому, що існує всього кілька десятків смартфонів в такому колірному рішенні, оскільки гаджет був випущений вкрай обмеженим тиражем.

Xiaomi Mi6 Silver Edition отримав раму з нержавіючої сталі, а тильна кришка виконана у вигляді скляної накладки-дзеркала. Раніше Xiaomi ділилася подробицями про таку оброку, що проходить у вакуумі. Як запевняють представники компанії, потрапояння в механізм всього однієї піщинки або пилинки могло привести до повного порушення технології.



Xiaomi Mi6 Silver Edition на торговій платформі в Китаї

Невідомий Xiaomi Mi7

Історія з прототипом Mi7 ще цікавіша. Ця модель так і не надійшла в продаж, зате стала основою для майбутнього флагмана Mi8. Ось чому ціна даного апарату на онлайн-аукціоні становить 1 000 200 юанів, або 141 627 доларів. Гаджет оснащений 6,02-дюймовим дисплеєм і побудований на базі процесора Snapdragon 845.



Xiaomi Mi7 продається з дорогим цінником

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