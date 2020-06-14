У 2019 році експерти Counterpoint зафіксували зниження купівлі відновлених смартфонів. Щоправда, це зниження було несуттєвим – всього на 1%. Однак, зменшення купівлі експерти зафіксували вперше за останні 4 роки.

Як сказано на сайті Counterpoint, до того ринок відновлених смартфонів демонстрував позитивну динаміку.

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Лідери ринку

Найпопулярнішими відновленими смартфонами є продукти Apple і Samsung. Це цілком логічно, адже ці виробники активно просувають відновлені продукти. Також наростила показники і Huawei.

Саме ця трійка є лідерами на ринку нових смартфонів, тож тут без сюрпризів. Всього за 2019 рік у світі було реалізовано 137 мільйонів ​​відновлених смартфонів.

Де було падіння

Зниження купівлі відновлених телефонів відбувся у США, Китаї та Європі – в середньому на 6%, ніж у 2018 році. Найсильніший спад відбувся у Японії – на 8%.

Ринок відновлених смартфонів просів – де відбулось падіння / Графіка: counterpointresearch.com

При цьому в Індії, Латинській Америці та Африці продажі таких смартфонів навпаки виросли: на 9%, 6% і 2% відповідно.