Робопса Spot влаштували на роботу в поліцію

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Spot від Boston Dynamics / businessinsider

У поліції Массачусетсу першими серед усіх правоохоронних агентств орендували робота у Boston Dynamics за програмою Early Adopter. Ба більше, він уже встиг проявити себе у двох інцидентах.

Робопси Spot виробництва Boston Dynamics влаштували до поліцейського управління штату Массачусетс з серпня і до листопада, повідомило видання Business Insider.

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В угоді між компанією і поліцією мовиться, що роботи будуть використовуватися "для оцінки можливостей в операціях правоохоронних органів, зокрема, для віддаленої інспекції потенційно небезпечних приміщень, в яких можуть перебувати підозрювані".

Служба Spot у поліції

Попри те, що Spot був переданий поліції Массачусетсу тільки для проведення випробувань, він брав участь і проявив себе під час двох інцидентів, подробиці яких представники органів правопорядку не розголошували.

Там лише зауважили, що угода з Boston Dynamics не дозволяє роботам завдавати фізичної шкоди або навіть загрожувати людині. У поліції підтвердили, що умови договору не були порушені.

Робопес Boston Dynamics Spot на службі у поліції

via GIPHY

Продажі  Spot

Раніше компанія анонсувала початок серійного виробництва робопсів Spot, а потім почала продавати їх у лізинг через програму Early Adopter, яка вимагає від клієнта дотримання певних умов. Якщо пункти договору порушуються, Boston Dynamics може перервати угоду і забрати робота.

На сьогодні поліція штату Массачусетс – єдина правоохоронна або військова організація, з якою співпрацює Boston Dynamics.

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Автор: Михайло Года
Теги: Ґаджети Новини Техно Техно Новини США робототехніка
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