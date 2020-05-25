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Роботи допомагають відвідувачам південнокорейського кафе тримати соціальну дистанцію

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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото / Unsplash

В одному з кафе південнокорейського міста Теджон з'явився робот-бариста, що працює разом з роботами-офіціантами. Роботи допомагають відвідувачам закладу тримати соціальну дистанцію. Уся система включає кава-машину з маніпулятором та мобільні платформи.

Як це працює

Система включає кава-машину, яка вміє готувати 60 видів кави і використовує маніпулятор для установки готових напоїв на тацю, а мобільні платформи розвозять замовлення, приймають їх та доставляють, розповідає The Standart.

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Роботи пересуваються самостійно, прокладаючи оптимальні маршрути. Прибувши на місце, вони повідомляють клієнтів про доставлене замовлення. 

Після того, як спалах нового коронавірусу вдалося стримати – в Південній Кореї було виявлено близько 11 000 хворих з яких померло 267 осіб – в країні поступово пом'якшуються жорсткі правила соціального дистанціювання.


Клієнтам кафе не потрібно взаємодіяти з іншими людьми для здійснення замовлення

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Вважається, що роботи здатні допомогти продовжувати дотримуватися певних обмежень. Робот розроблений компанією Vision Semicon спільно з державним науковим інститутом. Цього року виробник і науковий інститут прагнуть забезпечити роботами як мінімум 30 кафе.

Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Ґаджети
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