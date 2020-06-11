Збій в роботі соціальної мережі Instagram стався у низці країн. Зачепило навіть столицю України. Про це свідчать дані порталу Downdetector, що відслідковує роботу популярних інтернет-ресурсів.

За даними сервісу, більшість користувачів мають проблеми з переглядом стрічки новин. Частина користувачів поскаржилися на проблеми з доступом до свого облікового запису. Деякі користувачі також повідомили про проблеми з переглядом stories.

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Географія збоїв

Згідно з картою сервісу, найбільша кількість скарг про збої надійшла від жителів США, а також Бразилії, Індії та країн Європи. В Україні про несправності в роботі соціальної мережі повідомляють переважно жителі Києва.



Спалахи проблем в роботі Instagram / Скріншот downdetector

До теми Масштабний збій у роботі Telegram: росіяни жартують, що Роскомнагляд таки "зміг"

До слова, напередодні, 9 червня, масштабний збій було зафіксовано в роботі роботі соціальної мережі Facebook. Складнощі в роботі мережі відчули відчули жителі Києва, Житомира та Сум.