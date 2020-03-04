Роботи Boston Dynamics повністю замінять складських робітників

Boston Dynamics, лідер в галузі новаторської робототехніки, уклав договір про співпрацю з розробником автономних складських систем Otto Motors. Разом компанії продемонструють можливості повної автоматизації гуртових баз.

Коли Boston Dynamics представила робота Handle в 2017 році, засновник стартапу Марк Райберт назвав його "кошмарним": "Було очевидно, що він захопить світ і знищить всіх людей ще до кінця року". Цього не сталося, але Handle знайшов собі нову роботу – вантажити коробки на складі, розповідає Inverse.

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Компанія опублікувала нове відео, на якому робот спритно бере коробки з штабеля і вантажить їх на платформу Otto Motors. Швидкість операцій поки далека від ідеалу (працівник складу точно впорається швидше), але немає ніяких сумнівів, що вона може бути різко збільшена під час доробок системи.Компанія почала просувати своїх роботів в складську індустрію ще минулого року.

На відео робот Handle ставить ящики на палети автономного вантажника:

Ми побудували дослідний зразок неоднорідного флоту роботів, які виконують замовлення на гуртовій базі, щоб забезпечити гнучкіше рішення для автоматизації та модернізації складів,

– пояснив Кевін Бланкеспур, віцепрезидент Boston Dynamics.

Він не згадав інші компанії, з якими Boston Dynamics також працюватиме над автоматизацією індустрії. Очікується, що до 2022 року вартість цього сегмента ринку зросте до 22 мільярдів доларів.

Марк Райберт, як і інші розробники роботів стверджує, що автоматизація складів піде на користь робочим, позаяк звільнить їх від небезпечної і нудної роботи. Однак, реальність може виявитися зовсім іншою.

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