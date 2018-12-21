Росія запустила ракету "Протон-М" з військовим супутником "Благовіст-3"

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Запуск "Протон-М"
Запуск "Протон-М" / Ілюстративне фото

З космодрому Байконур у п'ятницю стартувала ракета-носій "Протон-М" з космічним апаратом в інтересах міністерства оборони Росії.

Про це повідомила агенція "РИА "Новости".

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Зазначається, що всі передстартові операції та старт ракети пройшли у штатному режимі. Засоби наземного автоматизованого комплексу управління здійснювали контроль проведення пуску і польоту носія. У ролі корисного навантаження виступив військовий супутник зв'язку "Благовіст-3".

У розрахунковий час, 02:30 за київським часом, космічна головна частина ракети у складі розгінного блоку "Бриз-М" і супутника, відокремилася від третього ступеня.

Виведення космічного апарату на розрахункову орбіту навколо Землі займе кілька годин.

Додамо, що оскільки супутник запускали в інтересах Міністерства оборони РФ, "Роскосмос" не став робити прямої трансляції.

Що таке "Протон-М"?Це одноразова ракета-носій важкого класу, проектування якої почали ще у 60-і роки. Зовсім скоро ракету виведуть з експлуатації, її місце займе нова ракета "Ангара". Рішення про відмову від "Протон-М" зустріло суперечливі відгуки експертів, оскільки новий носій значно дорожчий ніж "Протон-М".

Що таке "Благовіст"?Це російський воєнний супутник, який призначений для високошвидкісної передачі даних, телерадіопрограм, забезпечення телефонного та відеоконференцзв'язку, доступу в глобальну комп'ютерну мережу. 

Перший "Благовіст" запустили 17 серпня 2017 року, а другий апарат серії стартував 19 квітня 2018-о. Міноборони РФ планує до 2020 року мати в своєму розпорядженні угрупування, що складається з чотирьох супутників "Благовіст".

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Теги: Техно Космос
Джерело: 24 Канал
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