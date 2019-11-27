Rozetka знову змінила правила самовивозу товарів

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Rozetka знову змінила правила самовивозу товарів / Фото з вільних джерел

На початку жовтня 2019 року український інтернет-магазин Rozetka впровадив нові правила самовивозу товарів із своїх офлайн-магазинів. Однак через майже два місяці ситуація змінилася не в найкращу сторону.

Раніше для того, аби забрати товар із офлайн-магазину Rozetka потрібно було заплатити 10 гривень (якщо сума товару менша, ніж 300 гривень). Однак віднедавна порогова сума сягнула 500 гривень.

Важливо: Онлайн-магазин Rozetka змінив політику видачі товарів: що про це відомо

На таке нововведення звернув увагу користувач Артем Бобок.


Тепер безкоштовно забрати товари із Rozetka можна від 500 гривень

Журналісти Техно 24 вирішили перевірити чи справді Rozetka знову змінила правила самовивозу. Сайт показав нам порогову суму в 495 гривень.


Rozetka змінила правила самовивозу товарів

Зауважимо, у коментарі виданню Vector Rozetka пояснила, що введення плати за самовивіз має розвантажити магазини від маленьких замовлень і прискорити видачу товару. У маркетплейсі розраховують повністю перевести трафік таких замовлень на почтомати і мобільні точки видачі.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Інтернет Новини Техно
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