Рожевий Місяць 2020: яскраві фото та відео цього незвичного явища

У ніч з 7 на 8 квітня у всьому світі можна було побачити незвичне явище, яке в народі називають рожевий Місяць. Такий вигляд з'явився через співпадіння повні та максимального зближення Місяця із Землею.

Рожевий місяць 2020 в Україні

Цей рожевий місяць могли побачити і українці. За київським часом рожевий місяць було видно 0 05.37 ранку. В цей час супутник Землі максимально наблизився до планети – на відстані 356,9 тисяч кілометрів від нашої планети.

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Саме тому, у цю ніч супутник здавався значно більшим, ніж зазвичай, приблизно на 14% ніж у звичайний повний місяць. Також цей рожевий місяць був на 30% яскравішим, ніж зазвичай. Тому це явище називають Супермісяць.

Що відомо про рожевий місяць

Супермісяць, який ми могли спостерігати з 7 на 8 квітня, – це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Річ у тому, що Місяць має еліптичну орбіту, по якій він обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому із Землі інколи можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди.

Що стосуються терміну "рожевий місяць", то це той же Супермісяць, однак його так називають через сезон коли він відбувається. Саме у квітні цвіте флокса, поширеної в Північній Америці. За чутками, таку назву астрономічному явищу надали ще індіанці.

При цьому якщо ви таки бачили Супермісяць рожевим, то це лиже візуальний обман.

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