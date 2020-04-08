24 Канал Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Рожевий Місяць 2020: яскраві фото та відео цього незвичного явища

- Читать новость на русском
Рожевий Місяць 2020: фото і відео / Скріншот/ Instagram

У ніч з 7 на 8 квітня у всьому світі можна було побачити незвичне явище, яке в народі називають рожевий Місяць. Такий вигляд з'явився через співпадіння повні та максимального зближення Місяця із Землею.

Рожевий місяць 2020 в Україні

Цей рожевий місяць могли побачити і українці. За київським часом рожевий місяць було видно 0 05.37 ранку. В цей час супутник Землі максимально наблизився до планети – на відстані 356,9 тисяч кілометрів від нашої планети.

До теми Місячний календар на квітень 2020

Саме тому, у цю ніч супутник здавався значно більшим, ніж зазвичай, приблизно на 14% ніж у звичайний повний місяць. Також цей рожевий місяць був на 30% яскравішим, ніж зазвичай. Тому це явище називають Супермісяць.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Did you get a chance to see the #PinkMoon? It’s the biggest moon of 2020 [via @davidphotosnyc/ @dschabbz]

A post shared by COMPLEX (@complex) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARA COMPARTIR 19:37pm hoy la superluna rosa estaba en su máximo esplendor. Durante un rato largo no quiso aparecer entre las nubes que había sobre la cordillera, hasta que la espera tuvo la recompensa. Es increíble como mientras más cerca del horizonte mejor se ve, con un tamaño imponente y un color anaranjado increíble. La vieron? . •• Recuerda: si te interesa la impresión de una de las fotos que ves acá, mándame un mail o DM // DM for prints, contact in bio ••———————————————————————————————————. D7500 + Nikkor 70-300mm 〉300mm 〉ƒ/6,3 〉1/6" (más 1/100 para recuperar información de la parte brillante) 〉ISO 500 #FullMoon #Superluna #LunaLlena #Santiago #pinkmoon . . . . #santiagoadicto #shotzdelight #nomadict #theimaged #eltiempochv #visualambassadors #chilegrafos #fotografos_latinoamericanos #ElJuancri #photopilleroftheday #highlightscl #Chile_Bloggers #astrophotography

A post shared by Juan Cristóbal Lara • Santiago (@eljuancri) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super Pink Moon ️ #superpinkmoon #supermoon #pinkmoon #moon #astrophotography #photography

A post shared by Charlie Woodward (@charliewoodwardmedia) on

Що відомо про рожевий місяць

Супермісяць, який ми могли спостерігати з 7 на 8 квітня, – це астрономічне явище, яке відбувається при збігу повного місяця з перигеєм — моментом найбільшого зближення Місяця і Землі.

Річ у тому, що Місяць має еліптичну орбіту, по якій він обертається навколо нашої планети. Завдяки цьому із Землі інколи можна бачити більший розмір місячного диска, ніж завжди.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Super moon #pinkmoon

A post shared by Aalia Bux (@aalia.bux) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#pinkmoon #moon #fullmoon #april #beautifulwashingtonstate

A post shared by briana l curtis (@bri253306_) on

Що стосуються терміну "рожевий місяць", то це той же Супермісяць, однак його так називають через сезон коли він відбувається. Саме у квітні цвіте флокса, поширеної в Північній Америці. За чутками, таку назву астрономічному явищу надали ще індіанці.

При цьому якщо ви таки бачили Супермісяць рожевим, то це лиже візуальний обман.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#supermoon #pinkmoon #fullmoon #moon #moonphotography #moonshot #nightsky #skyphotography #nightphotography

A post shared by Mark Nethercott (@nethercottm) on

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Місяць Космос
Коментарі

Читайте також

сьогодні , 09:42 Від коронавірусу в Україні померли вже 52 людей: деталі
Лікування 36127
сьогодні , 06:10 Новини про коронавірус 7 квітня: план виходу України з карантину, в Китаї жодної смерті
Новини України 26474
сьогодні , 06:25 Великдень-2020: як у храмах освячуватимуть пасхальні страви
Новини України 23853
сьогодні , 12:50 У Києві запустили віртуальну платформу емоційної підтримки: її можливості
Інтернет 83
сьогодні , 08:01 Головні новини 7 квітня: план виходу з карантину та звернення Зеленського
Новини України 37852
сьогодні , 10:09 Характеристики процесорів Intel 11 покоління засвітилися в мережі
Ґаджети 99
сьогодні , 11:02 Кількість кібератак на NASA різко зросла через коронавірус
IT-бізнес 80
сьогодні , 10:01 Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених
Лікування 209483
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
6 квітня 14:02 10 років Xiaomi: історія успіху засновника компанії Лей Цзюня
Анастасія Можаровська
5 квітня 22:06 Девайси, що допоможуть стежити за здоров'ям під час пандемії COVID-19
Ірина Полицька
5 квітня 18:09 5 корисних функцій Viber, про які ви могли не знати
Ірина Полицька
4 квітня 22:00 Коронавірус розв'язав руки кіберзлочинцям: експерт розповів як захиститись
Ірина Полицька
4 квітня 14:06 Як новенький: правила догляду за ноутбуком і планшетом під час віддаленої роботи
Анастасія Можаровська

Новини
Більше новин
Залиште відгук