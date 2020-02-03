Розкладачка Samsung Galaxy Z Flip засвітилася на "живому" відео

Ще до релізу гнучкого смартфона Samsung Galaxy Z Flip, його дизайн засвітився на різних рендерах. Однак відомий інсайдер Бен Гескін пішов ще далі і опублікував відео, яке демонструє роботу пристрою.

Що показано на відео

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Відео демонструє Galaxy Z Flip в тому ж фіолетовому корпусі, в якому він засвітився раніше на різних зображеннях.

У кадрі чітко видно два сенсора основної камери і допоміжний екран на зовнішній частині корпусу. У розкритому стані жабка Samsung нагадує класичний сучасний смартфон з отвором для фронталки в дисплеї. Закривається апарат з характерним клацанням.

Демонстрація Samsung Galaxy Z Flip – дивіться відео

Характеристики смартфона

Згідно з попередніми витоками, Galaxy Z Flip отримає 6,7-дюймовий AMOLED-дисплей зі співвідношенням сторін 22:9, роздільною здатністю Full HD+ (2636x1080) і скляним покриттям. Працюватиме новинка на базі процесора Snapdragon 855+ у парі з 8 ГБ оперативної пам'яті. Galaxy Z Flip також отримає накопичувач на 256 ГБ та акумулятор ємністю 3300 мАг. Основна камера в смартфоні представлена двома модулями на 12 Мп.

Дата презентації та ціна

Анонс Samsung Galaxy Z Flip запланований на 11 лютого в расмках заходу Samsung Unpacked 2020. Очікувана вартість новинки становить 1 500 доларів (орієнтовно 36 500 гривень за курсом станом на 3 лютого 2020 року).

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