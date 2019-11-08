Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити

11 листопада на китайському ринку стартує щорічний розпродаж, приурочений до Дня холостяка. Українців знижки 11.11 цікавлять завдяки майданчику Aliexpress, де справді можна купити щось цікаве за доступну ціну. Як знайти необхідний товар та ще й при цьому зекономити – про це далі.

Що таке Aliexpress? Це китайський аналог сервісів Amazon та eBay. Сайт допомагає малим підприємствам продавати свою продукцію клієнтам по всьому світі.



Майданчик належить групі компаній Alibaba. Інтерфейс сайту доступний англійською, іспанською, нідерландською, французькою, італійською, польською, португальською та російською. Цікаво, що покупці в Китаї не мають змогу купувати на AliExpress, не зважаючи на те що всі роздрібні торговці — китайці.

Що відомо про розпродаж 11.11?

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Цей розпродаж відбувається вже майже 10 років поспіль і став аналогом Чорної п’ятниці у США та Європі. Він вже традиційно відбувається у китайське свято День Холостяка, яке для багатьох вже асоціюється зі знижками.

Звісно, до грандіозного розпродажу долучився і майданчик Aliexpress. У деяких магазинах знижки можуть сягати до 90%. Зокрема, із суттєвою знижкою можна купити дорогу електроніку та девайси, але на такі продукти ведеться справжнє "полювання".

Товари шукайте заздалегідь

Як зекономити на Aliexpress?

Підготовка

Експерти радять готуватись до розпродажу заздалегідь. Вже за кілька днів, а то й тижнів потрібно вибрати товар, який хочете придбати зі знижкою, та додати в корзину на AliExpress. Далі вам залишається моніторити, коли з’явиться знижка.

На роздуми часу буде небагато, адже товари з найспокусливішим цінником, будуть розкуплені вже в перші години розпродажу. Важливо, розпродаж стартує рівно о 10:00 (за Києвом), тож краще бути у числі перших.

Довіряйте, але перевіряйте

Ще одна порада – якщо вам пропонують якийсь дорогий девайс за "смішні" гроші – це вас має насторожити. На Aliexpress можуть траплятись підробки. Очевидно, що продавці не будуть пропонувати товар, дешевший за його собівартість – такий продаж не має сенсу.

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Звертайте увагу на початкову ціну товару, тоді буде зрозуміло реальна знижка чи ні. Також радимо дивитись на кількість замовлень y продавця, а також на відгуки – таким чином ви зможете застрахувати себе від можливих ризиків.

Купони

В рамках розпродажу Aliexpress пропонує спеціальні купони, які дають змогу отримати додаткові знижки на акційні товари при покупці на певну суму. Всього на Aliexpress існує 3 види купонів. Купони від Aliexpress, купони продавців та спецкупони. До речі, якщо користувач має одразу 3 види купонів – всі їх можна витратити на один товар.

Збирайте купони

Купони можна отримати, клікаючи по банерах або ввівши текстовий купон. Також купони можна зібрати у конкретному магазині або у продавця.

Ще один шанс зібрати купони – побавитись у "Спіймай Купони". Її запускають кожен день о 10:00, 14:00, 18:00, 20:00, 22:00. У цей час можна буде взяти участь і "спіймати" купон.

Спецкупони можна обміняти в додатку за монети, отримати за додавання товарів в корзину і спеціальних сторінках.

Монети

Готуючись до розпродажу, можна заробляти монети. Для цього потрібно спочатку завантажити мобільний додаток і виконувати завдання.

Щоденні завдання. Щось на кшталт "Поставити лайк", "Зробити репост" тощо;

Щось на кшталт "Поставити лайк", "Зробити репост" тощо; Виростити дерево. Треба з паростка виростити гарний кущ, поливаючи, додаючи добрива.

Треба з паростка виростити гарний кущ, поливаючи, додаючи добрива. Покупка. За придбання продукту Aliexpress нагороджує покупця монетами.

За придбання продукту Aliexpress нагороджує покупця монетами. Щоденне відвідування. В додаток потрібно заходити кожен день, за це можна отримати віртуальну валюту.

Aliexpress: розмитнення

Українцям варто пам’ятати, що за закордонну покупку, вартість якої перевищує 100 євро, потрібно буде сплатити податок на додану вартість.

Загалом, додаткових платежів буде два: ПДВ 20% і мито 10%. Так, за посилку, вартістю 140 євро, потрібно буде доплатити 8 євро ПДВ і 4 євро мита.

Чи безпечно купувати на AliExpress?

Якщо ви теж хвилюєтесь, що AliExpress «може вас кинути», то можемо заспокоїти – це надійний сервіс. AliExpress не є окремим магазином, він є таким собі агрегатором пропозицій різних продавців з Китаю. При цьому ресурс, як посередник, стежить за тим, щоб процес купівлі-продажу і доставки товару відбувався з дотримання усіх правил.

Оплата на AliExpress відбувається за системою Escrow. Тобто посередник утримує твої гроші до того моменту, поки покупець не отримає товар і не підтвердить успішну доставку покупки. Тільки після цього продавець отримує оплату.

Якщо AliExpress зафіксує правопорушення з боку продавця, то кошти повернуть покупцеві. Окрім того, на сайті є рейтинг покупця, а також відгуки, там ви можете дізнатись про якість товару, швидкість доставки та надійність продавця.

Більше того, AliExpress намагається убезпечити покупців від підробок. Якщо магазин заявляє, що продає оригінальну продукцію, а покупець поскаржаться через підробку, то він буде оштрафований і впаде на дно рейтингу. При цьому покупцю повертають гроші і вони ще й отримують компенсацію за незручності.

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