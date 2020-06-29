У Сінгапурі розробили спеціальний пристрій TraceTogether, який може відстежувати поширення коронавірусу. Він призначений для людей, які з різних причин не мають смартфонів.

TraceTogether працює на базі Bluetooth, передає видання BBC.

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У Сінгапурі запустили урядовий додаток для відстеження поширення вірусу. Однак, ним можуть скористатися не всі. Для цього зроблено пристрій TraceTogether.

Як працює

Ці пристрої мають унікальні QR-коди і їх не потрібно заряджати. Вони можуть працювати на одному акумуляторі до 9 місяців.

TraceTogether може обмінюватись сигналами Bluetooth з іншими розташованими поблизу пристроями або смартфонами (на яких встановлений додаток для відстеження COVID-19). Якщо хтось з користувачів інфікувався коронавірусом, то інші люди, що мали контакти з ними, отримають відповідне повідомлення.

Першу партію вже роздали людям / bbc.com

Першу партію цих пристроїв вже роздали літнім людям, які не мають родини та не користуються смартфонами. До речі, влада запевняє, що дані з цих пристроїв є зашифровані. Вони будуть зберігатись до 25 днів.

Загалом, у Сінгапурі зафіксували коронавірус у 43 459 людей, 26 з них померли від ускладнень.