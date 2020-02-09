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Розробили розумні смітники, які сваряться через неправильне сортування

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Розумні смітники Oscar / dailyhive.com

Канадська компанія Intuitive AI створила розумні сміттєві баки Oscar. Вони оснащені технологією розпізнавання сміття. Якщо людина кидає неправильно відсортоване сміття, контейнери буквально сваряться.

Як передає The Next Web, контейнери Oscar вміють визначати, що тримають у руках у ті, хто до них підходить.

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Деталі

Контейнер Oscar розпізнає сміття та на екрані показує, у яке відділення його треба викинути. Якщо ж людина проігнорує ці вказівки та відправить сміття не в той контейнер Oscar свариться. Якщо все виконати правильно, то контейнер скаже: "Молодець!"

Наразі такі розумні контейнери вже є у деяких аеропортах і торгових центрах у Канаді та США. Цікаво, що кількість людей, які з підказкою кидають сміття в правильне відділення, зросла на 300%.

У компанії також кажуть, що мають намір створити базу із зображеннями різних видів відходів. За їхніми словами, наразі у WasteNet (так називається база) є вже понад мільйон предметів.

Розумні смітники вже розміщені в аеропортах

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Новини Техно Екологія Штучний інтелект
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