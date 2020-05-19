Розробники гаджета для злому iPhone створили шпигунський додаток

Компанія GrayShift здобула популярність у 2018 році після анонса пристрою GrayKey, призначеного для злому заблокованих iPhone для потреб правоохоронних органів. Відтоді Apple посилила захист своїх гаджетів, але не стояли на місці і хакери, чиє портфоліо доповнив новий програмний інструмент, покликаний полегшити злам фірмових смартфонів.

Appleinsider зазначає, що Grayshift розробила програмне забезпечення під назвою Hide UI, яке допомагає поліції та спецслужбам набагато швидше визначати код розблокування пристрою, вже близько року тому.

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Як працює шпигунська програма

Шпигунська програма встановлюється на iPhone через GrayKey і відстежує введені користувачем дані. Як тільки він вводить свій пароль, Hide UI зберігає його в текстовому файлі при наступному підключенні iPhone до цього апарата.

Варто відзначити, що Apple раніше не раз відмовлялася сприяти поліції в питаннях злому фірмової продукції. За відсутності допомоги з боку Apple співробітники правоохоронних органів покладалися на такі компанії, як GrayShift, щоб знайти вразливості в програмному й апаратному забезпеченні Apple і створити інструменти, які можуть обійти функції безпеки iPhone.



Пристрій GrayKey від Grayshift

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Секретність, пов'язана з розробкою, вже викликала стурбованість у активістів і адвокатів. Але представники поліції запевнили журналістів, що ніколи не використовували Hide UI без ордера. Один з анонімних джерел додав, що програмне забезпечення часто "глючить", і було простіше змусити самих підозрюваних повідомити їх паролі.

Наразі компанія Apple інформацію про новий шпигунське ПЗ не прокоментувала.

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