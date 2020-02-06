Розробники звинуватили Apple у крадіжці ідеї: деталі скандалу

Компанія Blix, яка створила програми електронної пошти BlueMail, звинуватила корпорацію Apple у крадіжці ідеї." Купертиніська" компанія, начебто, скопіювала у Blix функцію авторизації "Вхід з Apple".

Як передає The Verge, у BlueMail також звинувачують Apple в тому, що компанія змістила BlueMail в результатах пошуку у macOS.

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"Якщо Apple викинула вас з магазину додатків, використовувала свої рекомендації для розробників, щоб контролювати чужі інновації, зламала рейтинг вашого додатка або обдурила вас, вкравши вашу технологію, прийшов час поговорити", – написав у відповідному листі Ден Волах з Blix.

Хто ще постраждав

Таких як Blix, у США багато. Там навіть придумали спеціальний термін «to be Sherlocked, коли Apple інтегрує в свої програмні продукти функції, які раніше пропонували інші додатки. Тобто корпорація запозичує функціональність програм інших розробників, реалізує її в iOS або macOS, а потім опускає їх у видачі.

Окрім того, раніше український стартап Kidslox подав скаргу до Європейської комісії з конкуренції на щодо компанії Apple.

Розробники переконують, що американська корпорація створила власну програму батьківського контролю і зараз блокує оновлення своїх конкурентів або просто видаляє їх із AppStore. Було видалено 11 додатків такого типу: Ourpact, Mobicip, Сurbi тощо.

Що кажуть в Apple

Щодо ситуації з BlueMail, то представники Apple заявляють, що додаток BlueMail пропав з магазину App Store через проблеми з безпекою. Компанія стверджує, що намагалася спільними зусиллями вирішити цю проблему і повернути додаток.

Тим часом Blix розробляє кілька варіантів подачі колективного позову проти Apple.

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