Китайський виробник Xiaomi продовжує дивувати цікавими розробками. Зараз компанія показала розумний туалет для кішок під назвою Catlink Lite.

Продукт вже з’явився на майданчику колективного фінансування Xiaomi Youpin, передає Gizmochina.

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Чим цікавий

Catlink Lite важить 9 кг, а його габарити складають 60 х 71 х 58 см. Обсяг контейнера становить 13 літрів.

Пристрій складається із двох відділень: підставки і кулястоподібного відсіку. Також тут є знімна верхня кришка і відсік для зберігання забрудненого наповнювача в пакеті.

Catlink Lite працює автоматично / gizmochina.com

Очищення туалету відбувається автоматично через 3 хвилини після того, як тварина залишає його. Звичайно, він маскує будь-які неприємні запахи.

Всередині туалет оснащений кількома датчиками, які розпізнають мінімальне навантаження 1,5 кг. Кожного разу, коли тварина заходить у туалет, барабан обертається і система очищення припиняє роботу.

Ціна

На майданчику для спільношту вартість Catlink Lite становить 140 доларів (3 800 гривень). Після офіційного старту продажів зросте до 240 доларів (6 500 гривень).