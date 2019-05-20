Американская корпорация Google прекращает бизнес-сотрудничество с китайской компанией Huawei после внесения ее в черный список правительством США.

Для китайской компании будет ограничен доступ к технологиям и программному обеспечению Google. Это означает, что гаджеты Huawei не будут получать обновление операционной системы Android. Кроме того, владельцы таких смартфонов потеряют доступ к приложениям от Google, например, Google Play и Gmail, сообщил телеканал NBC News.

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Отмечается, что для гаджетов китайской компании по-прежнему будет доступна версия операционной системы Android с открытым кодом, которая находится в свободном доступе.

Скандал вокруг Huawei

Все началось после того, как Центральное разведывательное управление США обвинило компанию в получении спонсирования от властей Китая. До этого Соединенные Штаты и Австралия обвиняли Huawei в техническом шпионаже и в сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования.

Американские официальные лица неоднократно призывали своих европейских коллег подумать о целесообразности участия китайских компаний в развитии сетей 5G в Европе.

15 мая президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры Соединенных Штатов от иностранных угроз. Позже стало известно, что Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei и связанные с ней юридические лица в свой черный список из-за угрозы национальной безопасности.

В Huawei назвали указ Трампа "неприемлемым" и ответили, что готовы заключить соглашения с рядом стран, в том числе с Британией, о недопущении шпионажа, чтобы получить доступ к контрактам, связанных с развитием сетей 5G.

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