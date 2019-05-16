Google увеличит количество рекламы на Android

Компания Google объявила, что в ближайшее время увеличит количество рекламы на мобильных устройствах. Такой шаг, по словам компании, поможет владельцам гаджетов быстрее находить информацию о продуктах, которые они хотят приобрести.

Изменение будет касаться не только сервисов поискового гиганта, но и прошивки некоторых смартфонов.

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Как будет работать новый алгоритм отображения рекламы? В своем официальном блоге корпорация заявила, что в ближайшее время намерена увеличить количество своих продуктов, в которых будут отображаться рекламные объявления. По словам представителей Google, данный подход поможет пользователям узнавать новые бренды или товары.

Изменится и метод отображения: формат реклама под названием Discovery подразумевает замену отдельных баннеров галереей изображений в верхней части страницы.

Сочетая поисковый подход с более интерактивным визуальным форматом, реклама в виде галереи упрощает передачу информации о том, что предлагает ваш бренд,

– заявили в Google.

"Мы обнаружили, что в среднем группы объявлений, которые включают одно или несколько рекламных объявлений в галереи, имеют на 25% больше взаимодействий (платных кликов или просмотров) в верхней части страницы результатов поиска для мобильных устройств", – добавили в компании.

Как будут выглядеть рекламные объявления

Кого заденут обновления? Объявления будут демонстрироваться в поисковой выдаче Google, на домашних экранах некоторых Android-девайсов, в приложении Google, а также на главной странице Google для мобильных устройств.

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В дальнейшем список пополнят сервисы Google Images, YouTube, заявлено и распространение нового формата объявлений для пользователей iOS.

Когда введут изменения? Окончательный переход рекламодателей на новый метод распространения баннеров планируется в течение текущего года.

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