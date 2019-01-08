Космические гонки: кто успеет первым на Луну?

11 лет назад Китай отправил на луну свой первый орбитальный корабль. Так началась амбициозная китайская программа освоения спутника Земли.

Теперь за право первыми основать на Луне колонию соревнуются одновременно КНР, США и Европа. Россия уже обещала построить первую лунную колонию еще... в 2015 году. Поскольку из этого ничего не получилось – россиянам приходится теперь "запрыгивать на подножку" к американцам...

Посадить своего космического робота "Чанге 4" на обратной стороне Луны китайцы успели еще до Нового года – эта посадка была совершена 7 декабря 2018 года. Китайское космическое агентство действительно может гордиться успешно проведенной операцией, хотя следует отметить, что сейчас ни одна масштабная "космическая одиссея" не может полностью принадлежать какой-то одной стране. Скажем, на борту "Чанга" было несколько приборов, разработанных специалистами из других стран – например, немцы предоставили разработанный в университете Киля измеритель космического излучения. Но все равно эта посадка является большим прорывом именно для китайского космоплавания.

Читайте также: США и Трамп: охота на "персону №1"

Лунные богини



24 октября 2007 года. Старт ракеты с аппаратом "Чанг'е 1" на борту / Фото Awionews

Свою амбициозную лунную программу китайцы начали 11 лет назад: 24 октября 2007 года к луне отправился первый аппарат из КНР – "Чанг'е 1". Назван он был именем китайской лунной богини. Это было только начало. Теперь китайцы обещают, что через десять лет учредят на Луне свою первую колонию.

В отличие от традиционных "космических держав", Китай избрал собственный путь изучения спутника Земли. Китайская программа освоения Луны хоть и нуждается в сотрудничестве с такими партнерами, как Европейское космическое агентство ESA, чтобы поддерживать связь со своими зондами через европейскую сеть ESTRACK, но все основные компоненты космических аппаратов изготавливаются именно в Китае. Впрочем, китайское космическое агентство CNSA, по крайней мере, частично сотрудничает с частными космическими компаниями, прежде всего, с США.

"Чанг'е 1" вращался вокруг Луны примерно год и четыре месяца подряд, пока 1 марта 2009 года его планово не "сбросили" на лунную поверхность. Этот зонд изучал, в первую очередь, сочетание минералов и направления солнечных ветров вокруг спутника, чтобы выяснить, где именно можно было бы наилучшим образом основать колонию.

Полученные данные послужили также для подготовки двух следующих миссий: "Чанг'е 2" стартовал 1 октября 2010 года – по конструкции, он был похожим на своего предшественника, но имел модернизированную телекамеру и облетал Луну по значительно более низкой орбите. Это позволило ему получить высокоточные фотографии и более детально "прицелиться", выбрать возможное место для посадки "преемника".

И этот "преемник" не заставил себя долго ждать: автоматический корабль с названием "Чанг'е 3" 14 декабря 2013 года, после двухнедельного пребывания на орбите Луны, совершил посадку и выпустил луноход "Юту". Этот ровер путешествовал по лунной поверхности 31 неделю подряд – правда, связь с ним был не очень устойчивой, бывало так, что он неделями не мог передавать собранные данные на Землю.

Но хитрые китайские космические инженеры предусмотрели и это. Ведь на орбите оставался старый, надежный "Чанг'е 2". Именно он получал дублирующие сигналы от "Юты", накапливал их, а, когда стало понятно, что связь с Землей оборвалась – совершил то, чего до него не смог еще ни один автоматический зонд: он покинул орбиту Луны и добрался до одной из так называемых "точек Лагранжа" – то есть места, где силы притяжения Земли и Луны уравновешивают друг друга. Точка L2 находится примерно в 1,5 миллионах километров от Земли – именно оттуда "Чанг'е 2" передал в центр управления все данные, собранные лунным ровером. В то же время он успел приблизиться на расстояние всего в 3,2 километра к одному из астероидов, которые летают вокруг Земли по высоким орбитам, и подробно сфотографировать его.

Дело за астронавтами?



Так будет выглядеть орбитальная станция Deep Space Gateway / Фото NASA

Теперь Китай берет "на прицел" обратную сторону Луны – именно туда сел "Чанг'е 4" и именно туда будет отправлен следующий космический аппарат – "Чанг'е 5". Пятая миссия уже началась: 31 октября 2014 года был запущен тестовый зонд "Чанг'е 5-Т1". Он облетел Луну и успешно вернулся на Землю. Его нагрузили 14 килограммами экспериментального груза, причем не китайского, а немецкого и люксембургского происхождения – от бременской фирмы Otto Hydraulik (OHB) и компании LuxSpace из Люксембурга. Главная цель эксперимента – выяснить, можно ли нормально вернуть автоматическую капсулу на Землю.

Потому что "Чанг'е 5" должен не только совершить посадку на Луну, а еще и вернуться с пробами почвы с того места, где китайцы надеются основать свою колонию. Это – огромный шаг на амбициозном пути создания условий для жизни и работы людей на Луне. Сейчас наблюдатели прогнозируют, что первый экипаж будет высаживаться примерно там же, где высаживались 16 июля 1969 года американцы Нейл Армстронг и Эдвин "Базз" Олдрин с корабля "Аполло-11" (к величайшему сожалению, их третьего товарища, Майкла Коллинза, в этой связи мало кто вспоминает, ибо он остался на орбите "присматривать за хозяйством").

Читайте также: Грустные мысли: обречен ли наш мозг на отчаяние и мрак?

Смешная деталь: не так давно кремлевский куратор российских космических программ Дмитрий Рогозин, под руководством которого падает все больше и больше российских кораблей и спутников, заявил, что американцы, мол, на луну вообще не высаживались и просто обманули все человечество. В ответ руководство NASA предложило россиянам "слетать самим и проверить". Похоже, что россияне на подобные проверки сейчас просто технически несостоятельны – "слетать и проверить" решили китайцы... Впрочем, сейчас еще неизвестно, когда именно стартует "Чанг'е 5". Ранее китайское космическое агентство CNSA надеялось запустить его еще в 2017 году, но теперь уже никаких конкретных сроков не называет...

Вообще, космическое планирование – дело неопределенное и неблагодарное. Те же россияне, которые утверждают, что американцы на Луну не летали, сами обещали, что первая русская колония будет основана там уже в 2015 году – причем не просто основана, а будет иметь постоянное соединение с Землей при помощи многоразового корабля, которого в природе еще не существует, но которому дали красивое название "Клипер". Кроме того, планировалось вывозить с Луны массу полезных ископаемых на космическом грузовике "Паром" – кроме названия, ни одной гайки от этого корабля также на свете не существует. Об этих планах российские космические руководители сейчас стараются не вспоминать (как и вообще о собственных планах освоения космоса), а взамен решили присоединиться к международной программе завоевание Луны – программе, которую ведут те же США, о которых они рассказывают, что те обманули в 1969 году весь белый свет...

Относительно американцев, то NASA планирует для начала построить на орбите Луны целую космическую станцию. Проект с названием "Deep Space Gateway" (а такое название было выбрано не просто так: именно Луна является наиболее удобным "естественным" портом для дальнейшего скачка человечества к другим планетам) рассчитывают завершить в период с 2024 до 2026 года. В нем официально участвуют и россияне – правда, как можно понять из официальных источников, несколько странным образом: американцы финансируют проект, разрабатывают блоки и приборы, строят станцию, а россияне... предоставляют экипаж. Как тот говорил: "Куда конь с копытом, туда и рак с клешней".

Впрочем, если NASA это устраивает – то почему бы и нет? В конце концов, косвенным образом в проекте принимают участие и те же китайцы и европейцы – так, европейское космическое агентство ESA разрабатывает и выпускает жилые модули для будущей "рабочей лошадки" NASA, космического корабля "Орион", который должен доставлять детали новой станции к орбите Луны. Несколько европейских стран рассматривают сейчас возможность взять в проекте прямое участие. Присоединиться к нему могут также Япония, которая направляла в 2007 году к Луне свой зонд, и Индия, чья лунная программа началась в 2008 году запуском к спутнику Земли орбитального корабля и стационарного посадочного модуля.

То есть, работают и вкладываются все. Американцы принесли в программу корабли и проект станции, европейцы – модули и измерительную аппаратуру, японцы, китайцы – собранные данные, индийцы – деньги... Ну, найдутся добрые люди – принесут и российских космонавтов...

Что делать на Луне?



Проект SinterHab – станция, которую планируют построить на Луне / Фото Hi-News

Следует отметить, что особой коммерческой выгоды от этого проекта никто не ждет. Странам-соучастницам более интересно расширить свои исследовательские возможности и учредить космический порт, с которого можно будет стартовать дальше, вглубь или, наоборот – на окраину Солнечной системы. Особенно интересуются проектом астрономы – с обратной стороны Луны можно наблюдать звездное небо значительно лучше, чем с Земли или даже с земной орбиты. Кроме того, это – отличная площадка для испытания новой техники – прежде всего, для будущей миссии на Марс.

Много чего полезного с точки зрения ученых можно получить от этого проекта – а вот с точки зрения индустрии нет. Скажем, желанные "Роскосмосом" лунные полезные ископаемые вряд ли в ближайшее время доберутся до Земли – космический грузовик "Паром" так и остался красивой сказочкой, поэтому доставлять с Луны грузы в промышленных объемах пока что "не светит".

Именно поэтому, кстати, до сих пор в мире нет ни одной частной компании, которая бы хоть планировала заниматься "космической горной промышленностью" – тот же Илон Маск именно поэтому не захотел участвовать в "лунном" проекте. Зато он, как известно, готовит сразу экспедицию на Марс – и именно в этой амбициозной программе ему помогают конструкторы из КБ "Южное". Может, Украина и не будет первой на Луне, но вполне возможно, что пара-тройка модулей в желто-голубых цветах окажется на Марсе...