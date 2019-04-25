В Украине создали своеобразный Amazon для государственных закупок

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В Украине запускают электронные каталоги для публичных закупок
В Украине запускают электронные каталоги для публичных закупок / Иллюстративное фото

В Украине запустили пилотный проект электронных каталогов – новый инструмент, который должен повысить эффективность публичных закупок. В Министерстве экономического развития этот проект назвали своеобразным Amazon для государственных закупок.

Главная задача эл-каталогов – сделать процедуру выбора необходимых товаров максимально легкой. Эл-каталог 24 апреля презентовали и. о. министра здравоохранения Ульяна Супрун и первый заместитель министра экономического развития Максим Нефедов.

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Что такое эл-каталог?

Это государственный онлайн-магазин, который позволит удобно, быстро и прозрачно закупать небольшие партии типовых товаров, как в обычном интернет-магазине. На сегодня эти партии товаров в основном закупаются напрямую, без проведения тендера.

Но теперь вместо того, чтобы каждый раз проводить тендер, государственный закупщик сможет воспользоваться интерфейсом и приобрести необходимый товар у проверенного поставщика.

Государственным заказчикам нужно будет выбрать товар и заказать его. Бизнес сэкономит время и ресурсы для участия в тендерах: достаточно будет пройти квалификацию товара, попасть в каталог и ждать заказ. Электронные каталоги будут распространяться только на допороговые закупки (до 200 тысяч гривен).

електронні каталоги закупівлі Prozorro
Так выглядит электронный каталог

Какие товары можно будет купить в пилотном режиме?

Самые популярные среди государственных заказчиков товары – бумага, товары для печати, компьютерное оборудование, фармацевтическая продукция.

В рамках пилотного проекта поставки будут происходить только для киевских заказчиков. После тестирования и анализа работы нового инструмента каталоги будут доработаны, а перечень товаров и география заказчиков – расширенные.

Основой для пилотного проекта станут медицинские препараты и изделия. Поэтому запуск новых инструментов существенно повлияет как на ход реформы публичных закупок, так и на систему здравоохранения.

Инструкция, как пользоваться эл-каталогами – по этой ссылке.

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Теги: Новости Украины Новости политики Техно Новости Техно IT-бизнес Amazon Министерство экономического развития и торговли Ульяна Супрун Интернет ProZorro
Источник: 24 канал
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