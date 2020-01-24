Руйнівник міфів випробував можливості робопса Boston Dynamics

У вересні минулого року компанія Boston Dynamics почала приймати замовлення на роботизованого пса Spot. Його вже випробували в справі американські поліцейські, а незабаром спектр можливостей робота стане значно ширший. Виробник оголосив про випуск у відкритий доступ набору інструментів для розробників (SDK). Можливості робопса випробував знаменитий руйнівник міфів.

Відтепер кожен бажаючий може завантажити SDK для Spot з репозиторію на GitHub. Це дозволяє розробникам створювати власні додатки для взаємодії з роботом і тим самим навчати його новим можливостям. Правда, їм як і раніше необхідно приєднатися до програми раннього доступу, щоб орендувати робота, зазначає Engadget.

До теми: Робопса Spot влаштували на роботу в поліцію

Як приклад Boston Dynamics запросила компанію HoloBuilders, яка використовувала SDK, щоб навчити Spot обходити будівельний майданчик, знімаючи 360-градусне відео і відправляючи його в спеціальний додаток.

Рекламне відео робопса Spot:

Тестування робопса Spot

Випробувати Spot вдалося і колишньому ведучому популярного телевізійного шоу "Руйнівники Міфів" Адаму Севіджу. Він опублікував відео, в якому керує роботом і демонструє його можливості.

Адам Севідж тестує Spot:

Ведучий планує провести з робопсом цілий рік, тестуючи його всілякими способами разом зі своєю командою.

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