Всього кілька годин не встигла компанія Samsung, аби представити перший у світі смартфон з діркою в екрані, що отримав назву Galaxy A8s. Раніше цього ж дня, 10 грудня, компанія Huawei представила свій "дірявий" смартфон Honor View20.

Цікаво, що презентація "дірявого" Honor View 20 була запланована на 26 грудня. Huawei неодноразово заявляла, що вважає Samsung своїм головними конкурентом, тож вирішила буквально випередити південнокорейську компанію і першою представити смартфон у такому незвичному дизайні.

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Дизайн Galaxy A8s

При цьому Galaxy A8s став першою моделлю компанії з екраном Infinity-O, тобто фронтальна камера розміщена у круглому вирізі збоку.

Так виглядає "дірка" в екрані

Пристрій отримав дисплей, діагоналлю 6,4 дюйма і роздільною здатністю 2340х1080 пікселів. Як розповіли розробники, вони вдались до спеціальної технології, щоб камера не засвічувалася підсвічуванням екрану.

Характеристики Galaxy A8s

Новинка працює на процесорі Snapdragon 710 у парі з 6/8 ГБ оперативної і 128 ГБ вбудованої флеш-пам'яті.

Фронтальна камера, що захована у крапці, має датчик роздільною здатністю 24 Мп і ширококутний об'єктив. Основна камера – потрійна, з датчиками на 24 Мп, 10 Мп і 5 Мп. На тильній стороні розмістили і сканер відбитків пальців.

Попередні замовлення на Galaxy A8s стартують 21 грудня

За автономність відповідає батарея ємністю 3300 мАг. Працює смартфон під управлінням операційної системи Android 8.1 Oreo. Також є підтримка розумного помічника Bixby. А от стандартного роз'єму для навушників у пристрої немає.

Вартість Galaxy A8s поки не повідомили.

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