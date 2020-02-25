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Samsung Galaxy M31: бюджетний смартфон з великою батареєю

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Смартфон-бюджетник Samsung Galaxy M31 / Скріншот

Samsung презентувала новий смартфон-бюджетник Galaxy M31. Попри дуже доступну ціну, пристрій отримав флагманський Super AMOLED екран, а також потужну батарею.

Цей смартфон презентували на індійському ринку.

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Характеристики Samsung Galaxy M31

  • Дизайн. Galaxy M31 оснащений 6,4-дюймовим Super AMOLED-екраном. Його роздільна здатність – Full HD + (2340 x 1080 пікселів). Це безрамковий Infinity-U-дисплей, тобто фронтальну камеру розмістили у невеличному краплеподібному вирізі вгорі екрану.
  • Продуктивність. Новинка отримала процесор Exynos 9611, що працює із 6 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті.
  • Автономність. Це, мабуть, головна фішка Samsung Galaxy M31. Ємність його батареї становить 6000 мАг. Як заявляють у Samsung, цей смартфон буде працювати на одному заряді до 21 години при серфінгу в інтернеті, до 26 годин відео, та до 2 діб розмовляти без перерви.

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M31 має стильний дизайн 

  • Камери. Galaxy M31 оснащений одразу 4 модулями камери:
  1. 64-мегапіксельний модуль з сенсором Samsung GW1, світлодіодним спалахом та діафрагмою f/1,8,
  2. 8-мегапіксельна ультраширококутна камера (кут огляду 123 градусів, діафрагма f/2,2)
  3. 5 Мп датчик глибини з діафрагмою f/2,2
  4. 5 Мп для макрозйомка із діафрагмою f / 2,2

Роздільна здатність фронтальної камери 32 Мп з апертурою f/2.0.

Samsung Galaxy M31

Samsung Galaxy M31 отримав 4 камери 

Ціна

Samsung Galaxy M31 поки доступний на індійському ринку.

  • Версія із пам’яттю 6/64 ГБ оцінена у 209 доларів (5 200 гривень)
  • Модифікація із накопичувачем на 64 ГБ коштує 222 долари (5 500 гривень).

Старт продажів в Індії – 5 березня.

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Теги: Samsung Новини Техно Техно Смартфони
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