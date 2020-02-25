Samsung Galaxy M31: бюджетний смартфон з великою батареєю
Samsung презентувала новий смартфон-бюджетник Galaxy M31. Попри дуже доступну ціну, пристрій отримав флагманський Super AMOLED екран, а також потужну батарею.
Цей смартфон презентували на індійському ринку.
Цікаво: Смартфон Xiaomi Mi10 Pro повторно пройшов тест на продуктивність: результати засмучують
Характеристики Samsung Galaxy M31
- Дизайн. Galaxy M31 оснащений 6,4-дюймовим Super AMOLED-екраном. Його роздільна здатність – Full HD + (2340 x 1080 пікселів). Це безрамковий Infinity-U-дисплей, тобто фронтальну камеру розмістили у невеличному краплеподібному вирізі вгорі екрану.
- Продуктивність. Новинка отримала процесор Exynos 9611, що працює із 6 ГБ оперативної та 64 або 128 ГБ вбудованої пам’яті.
- Автономність. Це, мабуть, головна фішка Samsung Galaxy M31. Ємність його батареї становить 6000 мАг. Як заявляють у Samsung, цей смартфон буде працювати на одному заряді до 21 години при серфінгу в інтернеті, до 26 годин відео, та до 2 діб розмовляти без перерви.
Samsung Galaxy M31 має стильний дизайн
- Камери. Galaxy M31 оснащений одразу 4 модулями камери:
- 64-мегапіксельний модуль з сенсором Samsung GW1, світлодіодним спалахом та діафрагмою f/1,8,
- 8-мегапіксельна ультраширококутна камера (кут огляду 123 градусів, діафрагма f/2,2)
- 5 Мп датчик глибини з діафрагмою f/2,2
- 5 Мп для макрозйомка із діафрагмою f / 2,2
Роздільна здатність фронтальної камери 32 Мп з апертурою f/2.0.
Samsung Galaxy M31 отримав 4 камери
Ціна
Samsung Galaxy M31 поки доступний на індійському ринку.
- Версія із пам’яттю 6/64 ГБ оцінена у 209 доларів (5 200 гривень)
- Модифікація із накопичувачем на 64 ГБ коштує 222 долари (5 500 гривень).
Старт продажів в Індії – 5 березня.
Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі