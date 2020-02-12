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Смартфони лінійки Samsung Galaxy S10 подешевшали: нові ціни

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Смартфони Samsung Galaxy S10 подешевшали: нові ціни / Техно 24

Компанія Samsung офіційно представила нове покоління флагманських смартфонів Samsung Galaxy S20. Під час цієї події виробник також заявив про зниження цін на минулорічну лінійку смартфонів – Samsung Galaxy S10.

Нові ціни на Samsung Galaxy S10

Як було оголошено під час презентації, подешевшали усі три моделі в лінійці.

До теми: Лінійку смартфонів Samsung Galaxy S20 вже можна замовити: ціна в Україні

  • Варіант Samsung Galaxy S10e подешевшав до 599 доларів (майже 15 тисяч гривень)
  • Модель Samsung Galaxy S10 зараз коштує 749 доларів (18 700 гривень)
  • А топовий варіант Samsung Galaxy S10 + зараз оцінили у 849 доларів (21 200 гривень).

Щоправда, це ціни для глобального ринку. Коли знижки дійдуть до України – поки невідомо.

Samsung Galaxy S10 подешевшали

Смартфони Samsung Galaxy S10 подешевшали

Чим цікаві Samsung Galaxy S10

Ця лінійка отримала унікальний на той час екран Quad HD+ – фронтальну камеру буквально вбудували в екран – вона розміщена у так званій "дірці" на дисплеї. При цьому модель Samsung Galaxy S10 + отримала подвійну селфі-камеру.

Також усі новинки отримали функцію зворотної зарядки, тобто смартфон може заряджати інші пристрої, що підтримують бездротову зарядку.

Смартфон Samsung Galaxy S10: відеоогляд

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung Galaxy S10 Samsung
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