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Samsung Galaxy S20 – перший смартфон з "універсальною" швидкою зарядкою

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Флагман від Samsung підтримує швидкі зарядки інших виробників / Samsung

Організація USB Implementers Forum (USB-IF), що відповідає за стандарти інтерфейсів USB, оголосила Samsung Galaxy S20 першим смартфоном, який пройшов сертифікацію USB Fast Charger. Для користувачів це означає можливість швидкої зарядки гаджета з використанням блоків живлення сторонніх виробників.

Отримання сертифіката означає, що смартфон буде сумісний з великою кількістю зарядних пристроїв різних виробників, які також відповідають стандарту Fast Charger.

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За заявою представників USB-IF, процедура сертифікації дозволить користувачам спільно експлуатувати блоки живлення різних брендів і скоротить втрати потужності при швидкій зарядці пристроїв, що підтримують цю технологію.

Чи справді підійде будь-яка швидка зарядка

Серед умов, які повинен виконати виробник смартфонів для отримання сертифіката USB Fast Charger, наголошено на підтримці функції програмованого джерела живлення (PPS) в рамках специфікації USB Power Delivery 3.0. Її використання дозволяє не лише швидше заряджати смартфони, але і краще керувати нагрівом зарядного блоку і самого ґаджета.

Тому використовувати можна буде лише швидкі зарядки, які отримали цей сертифікат та відповідають усім стандартам.

via GIPHY

Зазначимо, що смартфони Galaxy S20 і S20 Plus отримали підтримку технології швидкої зарядки потужністю до 25 Вт, а Galaxy S20 Ultra підтримує блоки живлення потужністю 45 Вт.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Samsung
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