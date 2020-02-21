Випробували можливості "космічного" зуму Samsung Galaxy S20 Ultra: фото

В мережі з'явилися нові зображення, зроблені на камеру флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra. Редактор видання The Unlockr Девід Коген опублікував в Twitter невелику фотосесію, в якій можна побачити кадри зроблені із різною кратністю збільшення, в тому числі 100x.

Деталі про знімки

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Серія знімків, зроблених з одного положення, послідовно відображає різні ступені наближення – 0,5x, 1x, 5x, 10x, 30x та 100x.

На фінальному знімку зображення відчутно втрачає чіткість, проте окремі елементи будівлі залишаються помітні.

Характеристики камери

Головною особливістю модуля камери Galaxy S20 Ultra став сенсор з роздільною здатністю 108 Мп та розміром пікселя 0,8 мкм. Крім того, апарат отримав 12-мегапіксельний датчик з ширококутним склом і додатковий сенсор на 48 Мп з телеоб'єктивом, оптичною стабілізацією і можливістю перемикання в режим 12 Мп за рахунок об'єднання чотирьох сусідніх пікселів в один.

Модель отримала функції 10-кратного гібридного та 100-кратного цифрового зума, який виробник називає "космічним".

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