Інсайдер протестував камеру неанонсованого смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra

Відомий журналіст та мережевий інформатор Макс Вайнбах поділився особливостями роботи із камерою нового флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra із 108-мегапіксельним сенсором. За його словами, ключовою особливістю новинки стала можливість зйомки в ммаксимальній роздільній здатності без відчутних затримок затвора.

Особливості камери

Важливо: Samsung знижує ціну на флагманську лінійку смартфонів Galaxy Note10

Як стверджує журналіст, зйомка на камеру нового Samsung з максимальною роздільною здатністю і співвідношенням сторін 4:3 буде здійснюватися без найменших затримок.

Under the aspect ratio tab on the S20 Ultra, you'll be able to select a 4:3 108MP mode. There is no lag in taking the picture. pic.twitter.com/bwSf9alRmP — Max Weinbach (@MaxWinebach) January 28, 2020

Згідно з витоком, Samsung допрацювала свій 108-мегапіксельний сенсор ISOCELL Bright HMX, який розроблявся спільно з Xiaomi, спеціально для нового смартфона.

Дані про відсутність "лагів" підтверджує й інший авторитетний інсайдер Ice Universe. За його відомостями, у камери флагманської моделі S-серії не тільки відсутні затримки при зйомці, але і є додаткові функції. Зокрема, вона здатна автоматично включати режим HDR.

Galaxy S20 Ultra, 108MP shooting with almost no delay, rich details, and importantly, it can automatically turn on HDR. — Ice universe (@UniverseIce) January 27, 2020

Дата презентації

Зауважимо, прем'єра новинок сімейства Samsung Galaxy S20 відбудеться 11 лютого.

Анонс презентації смартфонів Samsung Galaxy S20 – дивіться відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно