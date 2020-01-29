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Інсайдер протестував камеру неанонсованого смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra

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Один із рендерів Samsung Galaxy S20 Ultra / Фото з вільних джерел

Відомий журналіст та мережевий інформатор Макс Вайнбах поділився особливостями роботи із камерою нового флагмана Samsung Galaxy S20 Ultra із 108-мегапіксельним сенсором. За його словами, ключовою особливістю новинки стала можливість зйомки в ммаксимальній роздільній здатності без відчутних затримок затвора.

Особливості камери

Важливо: Samsung знижує ціну на флагманську лінійку смартфонів Galaxy Note10

Як стверджує журналіст, зйомка на камеру нового Samsung з максимальною роздільною здатністю і співвідношенням сторін 4:3 буде здійснюватися без найменших затримок.

Згідно з витоком, Samsung допрацювала свій 108-мегапіксельний сенсор ISOCELL Bright HMX, який розроблявся спільно з Xiaomi, спеціально для нового смартфона.

Дані про відсутність "лагів" підтверджує й інший авторитетний інсайдер Ice Universe. За його відомостями, у камери флагманської моделі S-серії не тільки відсутні затримки при зйомці, але і є додаткові функції. Зокрема, вона здатна автоматично включати режим HDR.

Дата презентації

Зауважимо, прем'єра новинок сімейства Samsung Galaxy S20 відбудеться 11 лютого.

Анонс презентації смартфонів Samsung Galaxy S20 – дивіться відео

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Автор: Єва Шварц
Теги: Техно Новини Техно Смартфони Samsung
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