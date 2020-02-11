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Samsung Galaxy Unpacked 2020: онлайн-трансляція презентації нових смартфонів

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Samsung Galaxy Unpacked 2020: онлайн-трансляція / Фото з вільних джерел

У вівторок, 11 лютого, компанія Samsung проводить свою щорічну презентацію смартфонів. Південнокорейський вендор представить оновлену флагманську лінійку смартфонів – Galaxy S20 та свій новий гнучкий смартфон – Galaxy Z Flip.

На щорічному заході Samsung Galaxy Unpacked південнокорейський виробник традиційно представить смартфони лінійки Galaxy S20. Цьогоріч в серію смартфонів увійдуть три пристрої: Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20+ та Samsung Galaxy S20 Ultra. 

До теми: Дисплей гнучкого смартфона Motorola Razr 2019 розірвали прямо на виставковому стенді

Серед головних відмінностей нових пристроїв – оновлений дизайн (вони отримали більш заокруглені краї корпусу та значно менші рамки навколо дислея), новий продуктивний процесор та покращену камеру.

Серед цікавих новинок, які ще представлять на презентації – гнучкий смартфон Galaxy Z Flip. Пристрій виконаний в форм-факторі жабки, однак має низку відмінностей від анонсованого раніше Motorola RAZR (2019), який виконаний в тому ж дизайні. Зокрема, новинка від Samsung не отримала додаткового дисплея, проте має потужніший процесор та низку інших переваг.

Слідкуйте за всіма новинками презентації Samsung Galaxy Unpacked 2020 разом із Техно 24.

 

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Теги: Новини Техно Техно Смартфони
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