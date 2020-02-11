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Samsung Galaxy Z Flip: характеристики та ціна нового гнучкого смартфона компанії

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Samsung Galaxy Z Flip: фото, характеристики, ціна / CNN.com

Samsung не забарилася із випуском нового гнучкого смартфона і через рік на Unpacked 2020 анонсувала Galaxy Z Flip. Новинка виконана в форм-факторів жабки та отримала низку особливостей.

Нова дата презентації

Важливо: Samsung Galaxy Unpacked 2020: онлайн-трансляція презентації нових смартфонів

Компанія Samsung у вівторок, 11 лютого, рівно через рік після презентації свого гнучкого смартфона Galaxy Fold анонсувала ще один гнучкий пристрій – Galaxy Z Flip. Офіційна презентація девайса відбудеться 14 лютого у Нью-Йорку, однак вже зараз відомі деякі деталі про смартфон.

Що наразі відомо про смартфон

Samsung Galaxy Z Flip хоч і виконаний в форм-факторі жабки, відрізняється від анонсованого раніше Motorola Razr (2019), виконаного в тому ж стилі. Смартфон обладнали практично безрамковим 6,7-дюймовим дисплеєм, однак він не отримав додаткового екрану ззовні, як в Motorola Razr. Також наразі відомо, що цей гнучкий дисплей зможе витримати до 200 000 згинів.

Ціна

Також відома ціна Samsung Galaxy Z Flip – 1 380 доларів (близько 33 900 гривень за курсом станом на 11 лютого 2020 року).

Детальні характеристики повідомлять під час презентації 14 лютого.

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Автор: Єва Шварц
Теги: Samsung Ціни Новини Техно Техно Смартфони
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