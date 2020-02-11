Samsung офіційно представила флагманську лінійку смартфонів Galaxy S20

Компанія Samsung у вівторок, 11 лютого, на заході Unpacked 2020 представила оновлену лінійку смартфонів Galaxy S20. До серії увійшли три різних моделі, які отримали оновлений дизайн та низку особливостей.

Samsung Galaxy S20 та Samsung Galaxy S20+

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Дисплей

Samsung Galaxy S20, як і його попередник отримав загнуті краї 6,2-дюймового AMOLED-дисплея. Також зберігся і круглий виріз під камеру, однак вона перекомувала до центру верхньої рамки.

Galaxy S20 + отримав екран діагоналлю 6,7 дюйма з роздільною здатністю Quad HD+. Незважаючи на більший розмір матриці, базовий смартфон виявився близький за габаритами до "десятки", хіба що став на пару міліметрів довше.



Лінійка смартфонів Samsung Galaxy S20

Важливою відмінністю моделі 2020 року від торішнього флагмана стала рекордна частота оновлення зображення на дисплеї – 120Гц. Як і раніше, під поверхнею екрана ховається ультразвуковий сканер відбитків пальців для розблокування пристрою і підтвердження безконтактних платежів по NFC.

Камери

За можливості зйомки Galaxy S20 відповідає основна камера з трьома датчиками.

Основний 64-мегапіксельний сенсор з діафрагмою f / 2.0 і розміром пікселя 0,8 мкм укомплектований телеоб'єктивом зі стабілізацією і може похизуватися триразовим оптичним і тридцятикратним цифровим зумом.

Допоміжний датчик на 12 Мп (f / 1.8) оснащений ширококутного оптикою.

Ще один з такою ж роздільною здатністю – надширококутним склом, що дає змогу захопити в кадр максимум об'єктів.

Запис відео здійснюється з максимальною роздільною здатністю 4K.



Смартфони Samsung Galaxy S20

Завдяки фірмовій технології об'єднання дев'яти сусідніх пікселів в один новинка забезпечує чіткі знімки з мінімумом шумів навіть при поганому освітленні.

Модель Galaxy S20+ додатково обзавелася датчиком глибини DeptVision.

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Селфі-модуль обох версій в цьому році представлений єдиним сенсором на 10 Мп (f / 2.2). Як і основна камера, фронталка здатна записувати 4K-ролики і оснащена функцією автофокусування.

Технічні характеристики

"Серцем" обох модифікацій став флагманський 7-нм процесор Samsung Exynos 990. На додаток до високої продуктивності заліза передбачена підтримка технології Game Booster для оптимізації розподілу системних ресурсів під керівництвом штучного. Такий підхід дає змогу прискорити запуск часто використовуваних додатків.

Старші представники лінійки отримали значні обсяги пам'яті. Смартфони представлені в модифікаціях з 8 ГБ або 12 ГБ оперативки і розрізняються конфігураціями внутрішнього сховища: 128 ГБ для базової моделі і до 512 ГБ у Plus-версії. В обох випадках можна розширити дисковий простір ґаджета до 1 ТБ за допомогою карти microSD.



Базова модель Samsung Galaxy S20

Новинки остаточно позбулися 3,5-мм аудіороз'єму на користь Bluetooth-рішень і моделей з універсальним коннектором USB Type-C. Пішла "під ніж" і виділена кнопка для виклику асистента Bixby, хоча він як і раніше буде допомагати користувачам при зйомці і запуску фірмових сервісів.

Можливості бездротового підключення новинок представлені широким набором модулів: на додаток до 5G-модему з підтримкою міліметрового діапазону (mmWave) Galaxy S20 і Galaxy S20+ отримали підтримку швидкого бездротового стандарту Wi-Fi 6, зі значною швидкістю передачі даних – до 10 Гбіт / с.

За автономність "двадцятки" відповідає акумулятор ємністю 4000 мАг, а версія з "плюсом" обзавелася батареєю на 4500 мАг.



Samsung Galaxy S20 Ultra

Обидва смартфони отримали підтримку функції швидкої зарядки навіть під час активного користування, а також можливість поділитися зарядом з іншими пристроями, включаючи бездротові навушники, залишилася без змін.

Samsung Galaxy S20 Ultra

Дисплей

Samsung Galaxy S20 Ultra отримав найбільший екран за всю історію лінійки - на 6,9 дюйма. Матриця Dynamic AMOLED з роздільною здатністю Quad HD+.



Дисплей Samsung Galaxy S20 Ultra

Samsung додала в Galaxy S20 Ultra підтримку частоти оновлення 120 Гц, завдяки чому картинка стала набагато плавнішою в порівнянні з традиційними 60-герцовими екранами. Крім того, виробник застосував сенсорний шар з розгорткою 240 Гц, завдяки чому досягається зниження затримки при торканні.

Камери

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На задній стороні Galaxy S20 Ultra розташувався величезний модуль з чотирма об'єктивами:

Стандартний ширококутний на 108 Мп з розміром пікселя 0,8 мкм і можливістю переходу в 12-мегапіксельний режим шляхом об'єднання дев'яти сусідніх пікселів в один великий з розміром 2,4 мкм для зйомки при нестачі світла.

Ультраширококутний на 12 Мп.

Телеоб'єктив на 48 Мп з розміром пікселя 0,8 мкм і підтримкою 12-мегапіксельного режиму з великими пікселями по 2,4 мкм.

Камера оснащена об'єктивом-перископом з 10-кратним гібридним оптичним зумом.

Датчик глибини для більш точного розмиття фону в портретному режимі.

Крім 10-кратного гібридного оптичного зуму, смартфон також підтримує так зване "космічне" 100-кратне наближення. Для цього використовується велика роздільна здатність сенсора і технології штучного інтелекту.



Samsung Galaxy S20 Ultra отримав чотири об'єктива основної камери

100x Zoom on Galaxy S20 Ultra ? pic.twitter.com/dyxHoqrnFF — Ben Geskin (@BenGeskin) February 11, 2020

Фронтальна камера Galaxy S20 Ultra на 40 Мп також підтримує функцію об'єднання декількох пікселів в один великий. У такому режимі знімки виходять в роздільній здатності 10 Мп, але разом з тим підвищується якість селфі при нестачі світла.

Технічні характеристики

Як й інші представники лінійки смартфон працює на базі потужного процесора Exynos 990. Ще однією особливістю новинки стала оперативна пам'ять на 16 ГБ. Такий об'єм вперше застосували в смартфонах.



Samsung Galaxy S20

Ємність вбудованого акумулятора становить 5000 мАг. Заявлена підтримка прискореної бездротової зарядки Fast Wireless Charging 2.0. Як і у випадку з торішніми моделями, від Galaxy S20 Ultra можна заряджати інші мобільні пристрої з підтримкою бездротової зарядки.

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Ціни

Базова версія Samsung Galaxy S20 обійдеться в 999 доларів (близько 24 500 гривень за курсом станом на 11 лютого 2020 року).

За Samsung Galaxy S20+ доведеться викласти 1 199 доларів (орієнтовно 29 400 гривень).

А найбільш передова версія смартфона Samsung Galaxy S20 Ultra коштуватиме користувачам 1 399 доларів (близько 34 300 гривень).

Лінійка Samsung Galaxy S20 надійде у продаж 6 березня.

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