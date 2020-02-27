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Samsung планує зробити Android схожим на Windows

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Android стане більш дружнім до ПК / androidpit

Операційні системи на смартфонах сьогодні нічим не поступаються настільним, а в зручності роботи навіть перевершують їх. І деякі виробники смартфонів, прекрасно розуміючи можливості, реалізували низку функції, які дозволяють замінити ПК за допомогою смартфона.

Однак в таких режимах системі Android все ж потрібно набагато більше, ніж вона має зараз, щоб бути схожою на настільні ОС як мінімум інтерфейсом. У компанії Samsung це зрозуміли і вирішили зробити її більш придатною для ПК, повідомляє 91mobiles.

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Що пропонують Samsung

Новий патент Samsung вказує на те, що певні "настільні" елементи інтерфейсу можуть в результаті переїхати і в мобільну версію Android.


Нові рішення Samsung зроблять Android зручнішою для ПК

Як можна бачити на зображеннях, Samsung розглядає можливість використання в мобільних версіях додатків для Android кнопок керування вікнами, які звичні нам у Windows. У смартфонах таке навряд чи необхідно, а ось в планшетах або гнучких гібридних пристроях на кшталт того ж Galaxy Fold подібні елементи можуть бути вельми зручні.


Патент демонструє елементи керування вікнами на Android

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно Техно Смартфони Android Samsung
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