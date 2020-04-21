Samsung працює над 600-мегапіксельним датчиком камери, що перевершує можливості людського ока
Роздільну здатність людського ока порівняно з камерою смартфона фахівці оцінюють приблизно в 500 мегапікселів, що значно більше, ніж у будь-якого з сучасних ґаджетів. Але незабаром ситуація може змінитися на користь "цифри".
Компанія Samsung має намір випустити сенсор з рекордною для індустрії роздільною здатністю, повідомляє Sam Mobile.
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Йонгін Пак, виконавчий керівник підрозділу System LSI Business в Samsung Electronics, заявив, що компанія планує розробити 600-мегапіксельні датчики камери. За його словами, створити баланс між роздільною здатністю та розміром пікселя – складне завдання, оскільки зменшення останніх може знизити якість зображення.
Щоб поліпшити ситуацію, виробник допрацює фірмову технологію об'єднання сусідніх пікселів. Вона дозволяє збільшити поглинання світла і зменшити кількість шумів при зйомці в умовах недостатнього освітлення.
Для чого Samsung такі камери
Очікується, що першими 600-мегапіксельні датчики отримають не смартфони, а безпілотники, розумні автомобілі і деякі пристрої інтернету речей. Крім того, в плани компанії входить випуск датчиків, чутливих до ультрафіолетового діапазону – їх можна використовувати, в тому числі для діагностики раку шкіри. У свою чергу, сенсори інфрачервоних камер можуть допомогти в контролі якості на промислових підприємствах.
Що стосується смартфонів, то, за чутками, такі флагмани Samsung отримають 150-мегапіксельні сенсори камер Nonacell. Дата анонса і передбачувана ціна 600-Мп рішень невідомі.
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