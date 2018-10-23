Samsung представила ретро-ноутбук Notebook Flash: відео

Компанія Samsung показала перший ноутбук з нової лінійки Flash. Новинка створена у новому дизайні, який дуже нагадує ретро-стиль.

Про це повідомляє Sammobile.

Ноутбук Samsung Notebook Flash отримав 13,3-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD. Також відомо, що новинка оснащена модулем Wi-Fi останнього покоління від Intel зі швидкістю передачі даних до 1.7 Гбіт/с та сканером відбитків пальців. Решту технічних характеристик поки не повідомляють.

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Про дизайн новинки відомо більше – так ноутбук має клавіатуру із круглими клавішами, як у старих друкарських машинок. А поверхня ноутбука прикрашена зірками.

Ці моделі надійдуть у продаж в Південній Кореї за ціною у 715 доларів (20 тисяч гривень). Чи надійде новинка й на інші ринки – поки невідомо.

Лінійка ноутбуків Samsung Notebook Flash: відео

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