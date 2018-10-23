Samsung представила ретро-ноутбук Notebook Flash: відео

407 Читать новость на русском
Нова лінійка ретро-ноутбуків Samsung Notebook Flash
Нова лінійка ретро-ноутбуків Samsung Notebook Flash / sammobile.com

Компанія Samsung показала перший ноутбук з нової лінійки Flash. Новинка створена у новому дизайні, який дуже нагадує ретро-стиль.

Про це повідомляє Sammobile.

Ноутбук Samsung Notebook Flash отримав 13,3-дюймовий дисплей з роздільною здатністю Full HD. Також відомо, що новинка оснащена модулем Wi-Fi останнього покоління від Intel зі швидкістю передачі даних до 1.7 Гбіт/с та сканером відбитків пальців. Решту технічних характеристик поки не повідомляють.

Читайте також: Dell випустила свій найтонший і найлегший ігровий ноутбук

Про дизайн новинки відомо більше – так ноутбук має клавіатуру із круглими клавішами, як у старих друкарських машинок. А поверхня ноутбука прикрашена зірками.

Ці моделі надійдуть у продаж в Південній Кореї за ціною у 715 доларів (20 тисяч гривень). Чи надійде новинка й на інші ринки – поки невідомо.

Лінійка ноутбуків Samsung Notebook Flash: відео 

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Ґаджети Samsung ноутбук
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
сьогодні 10:03 Як розкрутити свій стартап і вигідно продати себе інвестору: інтерв'ю з експерткою
Євгенія Мазур 366
Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
25 жовтня 12:32 Довгоочікуваний смартфон Xiaomi Mi Mix 3 представили офіційно: характеристики та ціна
2334
Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
25 жовтня 09:01 Dell оновила лінійку надміцних і потужних ноутбуків Rugged
615
Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
23 жовтня 18:15 Смартфон Xiaomi Black Shark 2 з рекордною кількістю оперативки представили офіційно
2753
Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
22 жовтня 21:04 Коли Hyperloop запрацює в Україні – Омелян назвав терміни
1127
Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
21 жовтня 20:06 Хто такий Пол Аллен: легендарний програміст, який заснував корпорацію Microsoft
Анастасія Можаровська 2230
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук