Samsung представила роботів-помічників: для чого вони призначені

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Samsung представила роботів-помічників: для чого вони призначені
Samsung представила роботів-помічників: для чого вони призначені / 3dnews.ru

Компанія Samsung Electronics на виставці CES 2019 представила сімейство роботів Samsung Bots, покликаних вирішувати різні завдання в галузі охорони здоров'я, екології та повсякденному житті людей.

Смарт-помічники об'єднують в собі платформу штучного інтелекту Bixby, новітні досягнення в галузі обладнання, програмного забезпечення і користувальницького інтерфейсу.

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Один з продемонстрованих роботів отримав назву Samsung Bot Retail. Його завдання полягає в тому, щоб зробити його зручнішим для придбання товарів у магазині. По суті, Samsung Bot Retail – це персональний гід по торговим залам. Робот допоможе знайти потрібні товари, спираючись на вираз обличчя людини і розпізнаючи його голос.

Бот добре знає, де і що розташоване, він здатний з легкістю переміщатися по магазину навіть при великій кількості відвідувачів. Робот оснащений інформаційним дисплеєм і спеціальними поличками для доставки товарів або, скажімо, замовлених страв.

Samsung Bot Retail
Samsung Bot Retail

Ще одна новинка – Samsung Bot Care: цей робот піклується про здоров'я користувачів. Він здатний вимірювати артеріальний тиск, частоту серцевих скорочень, частоту дихання і багато іншого, а також може попереджати про необхідність прийому ліків. Крім того, Samsung Bot Care може відстежувати і аналізувати фази сну.

Samsung Bot Care
Samsung Bot Care

Samsung Bot Air, в свою чергу, допоможе поліпшити якість повітря в приміщеннях. Робот використовує інтегрований сенсор і датчики, розташовані в різних зонах будинку. Як тільки він бачить, що десь якість повітря знижено, то автоматично переміщається в цю зону і приступає до очищення приміщення.

Samsung Bot Air
Samsung Bot Air

Нарешті, показаний робот Samsung GEMS (Gait Enhancing & Motivating System) для зміцнення м'язів і корекції постави користувача. По суті, це екзоскелет, покликаний допомогти користувачам, які відчувають труднощі при ходьбі, бігу або при довгому знаходженні на ногах. Передбачені версії для тренування стегон, колін і голіностопа.

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Samsung GEMS
Samsung GEMS

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Теги: Техно Штучний інтелект Samsung робототехніка
Джерело: 24 Канал
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