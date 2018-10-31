Samsung представила сенсори для мобільних камер на 48 та 32 мегапікселя

197 Читать новость на русском
Samsung представила сенсори для мобільних камер на 48 та 32 мегапікселя
Samsung представила сенсори для мобільних камер на 48 та 32 мегапікселя / Фото з вільних джерел

Компанія Samsung Electronics представила нові сенсори для мобільних камер. Виробник анонсував 48-мегапіксельний сенсор ISOCELL Bright GM1 та 32-мегапіксельний ISOCELL Bright GD1. В їх основі лежить анонсована влітку цього року технологія ізоляції пікселів ISOCELL Plus для підвищення якості знімків.

Про це повідомляється на офіційному сайті Samsung.

Читайте також: Apple і Samsung оштрафували через обман користувачів

Віце-президент з маркетингу System LSI в Samsung Electronics Бен Кей Хар підкреслив, що попит на ультракомпактні датчики зображення з високою роздільною здатністю зростає в міру того, як смартфони розвиваються, щоб надати користувачам нові і більш захоплюючі враження від зйомки.

З впровадженням новітніх сенсорів Samsung ISOCELL Bright GM1 і GD1 з розміром пікселя 0,8 мкм ми маємо намір продовжити розвивати інновації в технології датчиків зображення,
– наголосив Хар.

При зменшенні розміру пікселів нові датчики ISOCELL Bright дають виробникам модулів камер більше свободи, дозволяючи створювати сенсори меншого розміру або використовувати більше пікселів в наявних габаритах.

Samsung представила сенсор для камери на 48 та 32 мегапікселя
Samsung  представила сенсор для камери на 48 та 32 мегапікселя

У GM1 і GD1 застосовується технологія ISOCELL Plus з ізоляцією окремих пікселів за допомогою спеціального матеріалу, що мінімізує відображення і оптичні втрати. Це забезпечує більш точну передачу кольору і поліпшену на 15% світлочутливість.

Крім того, нові сенсори GM1 і GD1 здатні забезпечити світлочутливість, як у модулів з розміром пікселя 1,6 мкм з роздільною здатністю 12 і 8 Мп відповідно. Досягається це шляхом об'єднання чотирьох сусідніх пікселів. Також підтримується електронна стабілізація з використанням гіроскопа.

Як працює технологія ISOCELL
Як працює технологія ISOCELL

Samsung планує почати випуск сенсорів ISOCELL Bright GM1 і GD1 в четвертому кварталі цього року.

Нагадаємо, ще в липні компанія Sony представила новий 48-мегапіксельний CMOS-сенсор, який отримав назву IMX586. Співробітники компанії, переконані, що новинка із рекордною для своїх розмірів роздільною здатністю зможе стати конкурентом для модулів дзеркальних камер.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Samsung
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому впала російська ракета "Союз"
сьогодні 12:04 Чому впала російська ракета "Союз"
567
Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
30 жовтня 15:57 Презентація Apple 30 жовтня: які новинки представила компанія
611
Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
29 жовтня 18:02 Смартфон OnePlus 6T презентували офіційно: характеристики і ціна
786
Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
29 жовтня 13:07 Як постити фото в Instagram з комп'ютера: покрокова інструкція
342
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
28 жовтня 20:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 2968
Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
27 жовтня 20:01 Як виробники смартфонів ховають селфі-камери: найцікавіші рішення
1340
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук