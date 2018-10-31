Samsung представила сенсори для мобільних камер на 48 та 32 мегапікселя

Компанія Samsung Electronics представила нові сенсори для мобільних камер. Виробник анонсував 48-мегапіксельний сенсор ISOCELL Bright GM1 та 32-мегапіксельний ISOCELL Bright GD1. В їх основі лежить анонсована влітку цього року технологія ізоляції пікселів ISOCELL Plus для підвищення якості знімків.

Про це повідомляється на офіційному сайті Samsung.

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Віце-президент з маркетингу System LSI в Samsung Electronics Бен Кей Хар підкреслив, що попит на ультракомпактні датчики зображення з високою роздільною здатністю зростає в міру того, як смартфони розвиваються, щоб надати користувачам нові і більш захоплюючі враження від зйомки.

З впровадженням новітніх сенсорів Samsung ISOCELL Bright GM1 і GD1 з розміром пікселя 0,8 мкм ми маємо намір продовжити розвивати інновації в технології датчиків зображення,

– наголосив Хар.

При зменшенні розміру пікселів нові датчики ISOCELL Bright дають виробникам модулів камер більше свободи, дозволяючи створювати сенсори меншого розміру або використовувати більше пікселів в наявних габаритах.



Samsung представила сенсор для камери на 48 та 32 мегапікселя

У GM1 і GD1 застосовується технологія ISOCELL Plus з ізоляцією окремих пікселів за допомогою спеціального матеріалу, що мінімізує відображення і оптичні втрати. Це забезпечує більш точну передачу кольору і поліпшену на 15% світлочутливість.

Крім того, нові сенсори GM1 і GD1 здатні забезпечити світлочутливість, як у модулів з розміром пікселя 1,6 мкм з роздільною здатністю 12 і 8 Мп відповідно. Досягається це шляхом об'єднання чотирьох сусідніх пікселів. Також підтримується електронна стабілізація з використанням гіроскопа.



Як працює технологія ISOCELL

Samsung планує почати випуск сенсорів ISOCELL Bright GM1 і GD1 в четвертому кварталі цього року.

Нагадаємо, ще в липні компанія Sony представила новий 48-мегапіксельний CMOS-сенсор, який отримав назву IMX586. Співробітники компанії, переконані, що новинка із рекордною для своїх розмірів роздільною здатністю зможе стати конкурентом для модулів дзеркальних камер.

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