У Китаї відбулася офіційна презентація флагмана від компанії Samsung – розкладного телефону W2019. Якщо порівнювати з його попередником W2018, то новинка отримала набагато кращі характеристики, подвійну камеру та сканер відбитків пальців на боковій панелі.

Смартфон, зокрема, має два Super AMOLED-дисплеї, які вкрито захисним склом Corning Gorilla Glass, – обидва на 4,2 дюйма з роздільною здатністю Full HD, пише Gizmochina.

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На бічній стороні пристрою розмістили сканер відбитків пальців і кнопку для запуску голосового асистента Bixby. А коли відкриваєш "жабку", то можна побачити цифрову клавіатуру.



Samsung W2019 має два Super AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю Full HD

Розміри ж смартфону становлять 132,9 x 63,4 x 17,3 міліметра та важить він 257 грамів.

Оснащено смартфон топовим восьмиядерним процесором Snapdragon 845. У новинці також встановлено батарею на 3070 мАгод, завдяки якій W2019 у режимі очікування працюватиме 85 годин і близько 28 годин – у режимі розмови.

Є тут і 6 ГБ оперативної пам'яті та на вибір дві модифікацій вбудованого накопичувача: 128 ГБ або 256 ГБ. Додатково до цього, є присутнім слот для карти пам'яті microSD.

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Крім того, новинка отримала подвійну камеру на 12 Мп. Перший модуль – основний зі змінною діафрагмою від f/1.5 до f/2.4 та підтримкою OIS. Другий модуль – телеоб'єктив з дворазовим оптичним зумом і світлосилою f/2.4. Також телефон підтримує зйомку з ефектом уповільненого руху у надвисокій якості.



Має смартфон подвійну камеру на 12 Мп

Працює смартфон на Android 8.1 Oreo з оболонкою Samsung Experience UI. З особливостей, можна відзначити наявність двох sim-карт, NFC, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, NFС і Bluetooth. А ось роз'єму для навушників немає.

Вийде смартфон у двох кольорах – рожево-золотому та платиновому. Поки Samsung не повідомив його ціну та не оприлюднив старт продажу. Швидше за все, "жабка" стане ексклюзивом для китайського оператора China Telecom , а її ціна становитиме від 1500 доларів (майже 42 тисячі гривень).



W2019 буде доступним у двох кольорах – рожево-золотому та платиновому

До слова, нещодавно компанія Samsung презентувала новий інтерфейс для смартфонів під назвою One UI. Ця нова оболонка має замінити Samsung Experience.

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