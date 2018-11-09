Samsung представив новий смартфон-"жабку" W2019: чим вразить флагман

473 Читать новость на русском
"Жабка" Samsung W2019: що очікувати від новинки
"Жабка" Samsung W2019: що очікувати від новинки / Gizmochina

У Китаї відбулася офіційна презентація флагмана від компанії Samsung – розкладного телефону W2019. Якщо порівнювати з його попередником W2018, то новинка отримала набагато кращі характеристики, подвійну камеру та сканер відбитків пальців на боковій панелі.

Смартфон, зокрема, має два Super AMOLED-дисплеї, які вкрито захисним склом Corning Gorilla Glass, – обидва на 4,2 дюйма з роздільною здатністю Full HD, пише Gizmochina.

Читайте також: Samsung показала свій гнучкий смартфон: фото та відео

На бічній стороні пристрою розмістили сканер відбитків пальців і кнопку для запуску голосового асистента Bixby. А коли відкриваєш "жабку", то можна побачити цифрову клавіатуру.

Samsung, W2019, розкладушка, жабка, смартфон, телефон
Samsung W2019 має два Super AMOLED-дисплеї з роздільною здатністю Full HD

Розміри ж смартфону становлять 132,9 x 63,4 x 17,3 міліметра та важить він 257 грамів.

Оснащено смартфон топовим восьмиядерним процесором Snapdragon 845. У новинці також встановлено батарею на 3070 мАгод, завдяки якій W2019 у режимі очікування працюватиме 85 годин і близько 28 годин – у режимі розмови.

Є тут і 6 ГБ оперативної пам'яті та на вибір дві модифікацій вбудованого накопичувача: 128 ГБ або 256 ГБ. Додатково до цього, є присутнім слот для карти пам'яті microSD.

Читайте також: Як працюють мобільні процесори: Samsung випустила цікаве відео

Крім того, новинка отримала подвійну камеру на 12 Мп. Перший модуль – основний зі змінною діафрагмою від f/1.5 до f/2.4 та підтримкою OIS. Другий модуль – телеоб'єктив з дворазовим оптичним зумом і світлосилою f/2.4. Також телефон підтримує зйомку з ефектом уповільненого руху у надвисокій якості.

Samsung, W2019, розкладушка, жабка, смартфон, телефон
Має смартфон подвійну камеру на 12 Мп

Працює смартфон на Android 8.1 Oreo з оболонкою Samsung Experience UI. З особливостей, можна відзначити наявність двох sim-карт, NFC, 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ac, NFС і Bluetooth. А ось роз'єму для навушників немає.

Вийде смартфон у двох кольорах – рожево-золотому та платиновому. Поки Samsung не повідомив його ціну та не оприлюднив старт продажу. Швидше за все, "жабка" стане ексклюзивом для китайського оператора China Telecom , а її ціна становитиме від 1500 доларів (майже 42 тисячі гривень).

Samsung, W2019, розкладушка, жабка, смартфон, телефон
W2019 буде доступним у двох кольорах – рожево-золотому та платиновому

До слова, нещодавно компанія Samsung презентувала новий інтерфейс для смартфонів під назвою One UI. Ця нова оболонка має замінити Samsung Experience.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Теги: Техно Смартфони Samsung Огляди
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
8 листопада 21:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
301
Xiaomi Mi 8 Pro офіційно представили у Лондоні: незабаром смартфон з’явиться і в Україні
8 листопада 18:04 Xiaomi Mi 8 Pro офіційно представили у Лондоні: незабаром смартфон з’явиться і в Україні
1025
Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
7 листопада 21:31 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 1053
Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
6 листопада 21:03 Найкращі смартфони жовтня – рейтинг Техно 24
2819
Скільки заробляють топ-менеджери IT в Україні: інфографіка
6 листопада 11:06 Скільки заробляють топ-менеджери IT в Україні: інфографіка
1432
Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
8 листопада 19:30 Чому електричний камін кращий за звичайний – кілька переконливих переваг
0
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук