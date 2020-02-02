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Samsung запатентувала футуристичний смартфон з овальним екраном

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Samsung запатентувала футуристичний смартфон / nl.letsgodigital.org

Компанія Samsung запатентувала новий смартфон Galaxy, який матиме футуристичний дизайн з овальним екраном. Хоча насправді там мають бути одразу три дисплеї.

Як передає letsgodigital.org, Samsung Display вже подала цей патент до Відомства США щодо патентів і товарних знаків.

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Що цікавого

Зверху і знизу екрану виробник планує розмістити два допоміжних дисплеї, на яких будуть розташовуватися різні іконки додатків і органи управління.

Окрім того, смартфон отримає допоміжні дисплеї, які можна використовувати для регулювання гучності і управління відтворенням при перегляді відеороликів, а також для контролю інших елементів запущеного додатку тощо.

Samsung запатентувала футуристичний смартфон

Samsung запатентувала футуристичний смартфон

Виглядає таке рішення дуже цікаво. Але маємо додати, що факт реєстрації патенту ще не гарантує, що пристрій будуть розробляти та він 100% надійде у продаж.

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Теги: Смартфони Техно Новини Техно Samsung
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