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Samsung запатентувала колонку з гнучким дисплеєм

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Ілюстративне фото / Samsung

Компанія Samsung розробила новий розумний пристрій з оригінальним дизайном. Запатентована вендором конструкція, вже схвалена південнокорейським регулятором. Це смарт-колонка з незвичайним гнучким дисплеєм, який може не тільки обертатися навколо корпусу, а й виконувати роль традиційного плоского планшета.

Особливості колонки від Samsung

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Пристрій по суті є циліндром з екраном, "огорнутим" навколо корпусу. При необхідності дисплей можна розгорнути – в такому стані модель схожа на компактний розумний телевізор або планшет на підставці. У верхній частині корпусу пристрою змонтований сабвуфер для акцентованого відтворення низьких частот.

Якщо вірити патентній документації, дисплей отримає спеціальні шарніри для додаткової підтримки конструкції. Поки невідомо, чи буде екран ґаджета розкриватися і згортатися автоматично, або користувачеві доведеться робити це вручну. 


Зображення колонки з патентної заявки Samsung

У компанії є власний голосовий помічник Bixby, який імовірно буде інтегрований в прошивку пристрою.

Дата виходу та ціна

Наразі про новий ґаджет від Samsung нічого невідомо. Ні комерційної назви ні передбачуваної ціни незвичайної акустики Samsung виробник не оголошував.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Ґаджети Новини Техно Samsung
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