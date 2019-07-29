Сервіс для програмістів GitHub блокує розробників з Криму

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GitHub блокує розробників з Криму
GitHub блокує розробників з Криму / nachasi.com

Один з найбільших сервісів для спільної розробки програмного забезпечення GitHub почав блокувати функції для користувачів, що перебувають на санкційних територіях. Обмеження торкнулися розробників з Криму, Ірану, Сирії, Куби та Північної Кореї.

Про це заявив генеральний директор GitHub Нет Фрідман.

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"Ми чинимо так, не тому що хочемо. Ми робимо це, тому що повинні. У суперечках з урядами по всьому світу GitHub продовжить активно виступати за правила, які будуть захищати розробників і open source спільноти", – написав Фрідман на своїй сторінці у Twitter.

Що заборонено. Користувачі, що перебувають на санаційних територіях, не можуть користуватися закритими репозиторіями (це сервери, на яких зберігається, і з яких можна завантажити програмне забезпечення), а також купувати на GitHub Marketplace. Також їм заборонено керувати платними акаунтами організацій.

При цьому використовувати відкриті репозиторії можна незалежно від місця розташування. Тим, кого торкнулися санкції, запропонували перевести свій код в open source режим.

Також GitHub забороняє обходити санкції за допомогою VPN-сервісів.

Що таке GitHub? Це один з найбільших веб-сервісів для спільної розробки програмного забезпечення. Він передбачає безкоштовні та платні тарифні плани користування сайтом.

Зокрема, сервіс безкоштовний для проектів з відкритим вихідним кодом, а для окремих індивідуальних проектів пропонуються різні платні тарифні плани.

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Теги: Техно Новини Техно Новини Криму IT-бізнес
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