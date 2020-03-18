Сервіс GitHub тепер доступний на iOS та Android

Сервіс для спільної розробки та зберігання коду GitHub, який належить компанії Microsoft, тепер доступний на iOS та Android. Завдяки однойменному додатку розробники зможуть контролювати власні проєкти та планувати задачі просто із смартфона.

Функціонал додатку

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Мобільний додаток GitHub даж змогу переглядати повідомлення про знайдені баги, створювати завдання і відкривати README-файли в репозиторіях, а також відповідати на коментарі смайлами і переглядати код, повідомляє The Verge.

Єдиний недолік програми – редагувати код з її допомогою не можна.

Як виглядає інтерфейс додатку: фотогалерея

За заявою розробників, програма буде автоматично підлаштовуватися під роздільну здатність екрану смартфона або планшета.

Розробка додатку

Тестування додатку GitHub проводилося з листопада 2019 року, а для платформи Android першу бета-версію програми представили ​​в січні 2020 року. Завантажити релізну версію GitHub можна в магазинах Google Play і App Store.

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