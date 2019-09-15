Сервіс Google Maps допоміг знайти без вісти зниклого чоловіка

Картографічний сервіс Google Maps допомагає швидко зорієнтуватися на місцевості, прокласти маршрут або запланувати поїздку. Однак, нещодавно популярний додаток проявив себе доволі неочікуваним чином – у ролі криміналіста.

Завдяки супутниковим фотографіям правоохоронним органам вдалося знайти чволовіка, який вважався зниклим без вісти протягом більш ніж 20 років, повідомляє CNET.

Читайте також: Додаток Google Earth отримав неймовірну функцію

Що трапилося? 7 листопада 1997 року американець Вільям Молдт не повернувся додому з нічного клубу в Лантані (Флорида). Разом з чоловіком пропав і його автомобіль.

Як вдалося знайти чоловіка? Справу розкрили в кінці серпня 2019 року. В ході вивчення знімків місцевості через Google Maps геодезист виявив дивний автомобіль у водоймі неподалік від житлового комплексу в Веллінгтоні, штат Флорида.



Той самий знімок з Google Maps

Як з'ясувалося, пізніше, знімок був зроблений супутником ще в 2007 році, але помітили його лише 12 років потому.

Заключення експертів. Автомобіль дістали з води і вивчили останки водія, дійшовши висновку, що потерпілий і є той самий зниклий безвісти в 1997 році Молдт. Не виключено, що в майбутньому криміналісти візьмуть такий метод пошуку в більш детальну розробку при розшуку зниклих людей.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно