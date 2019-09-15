Сервіс Google Maps допоміг знайти без вісти зниклого чоловіка

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Сервіс Google Maps допоміг знайти без вісти зниклого чоловіка
Сервіс Google Maps допоміг знайти без вісти зниклого чоловіка / Фото з вільних джерел

Картографічний сервіс Google Maps допомагає швидко зорієнтуватися на місцевості, прокласти маршрут або запланувати поїздку. Однак, нещодавно популярний додаток проявив себе доволі неочікуваним чином – у ролі криміналіста.

Завдяки супутниковим фотографіям правоохоронним органам вдалося знайти чволовіка, який вважався зниклим без вісти протягом більш ніж 20 років, повідомляє CNET.

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Що трапилося? 7 листопада 1997 року американець Вільям Молдт не повернувся додому з нічного клубу в Лантані (Флорида). Разом з чоловіком пропав і його автомобіль.

Як вдалося знайти чоловіка? Справу розкрили в кінці серпня 2019 року. В ході вивчення знімків місцевості через Google Maps геодезист виявив дивний автомобіль у водоймі неподалік від житлового комплексу в Веллінгтоні, штат Флорида.


Той самий знімок з Google Maps

Як з'ясувалося, пізніше, знімок був зроблений супутником ще в 2007 році, але помітили його лише 12 років потому.

Заключення експертів. Автомобіль дістали з води і вивчили останки водія, дійшовши висновку, що потерпілий і є той самий зниклий безвісти в 1997 році Молдт. Не виключено, що в майбутньому криміналісти візьмуть такий метод пошуку в більш детальну розробку при розшуку зниклих людей.

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Теги: Поліція Новини США Техно Інтернет Новини Техно Додатки Google
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