Сервіси Microsoft працюють зі збоями по всьому світу: що трапилось

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Збій у роботі сервісів Microsoft
Збій у роботі сервісів Microsoft / nextgov.com

У роботі сервісів Microsoft відбулись збої по всьому світу. Зокрема, проблеми відбуваються у роботі поштових сервісів Outlook і Exchange, а також у файловому хостингу Onedrive.

Як свідчить портал Downdetector, найбільші проблеми із сервісом Microsoft Office 365 виникли у Франції, Бельгії, Нідерландах, Фінляндії, Естонії та Великобританії. Також частково є збій а Австрії, Угорщині, Чехії, Польщі, Італії, Швеції, Норвегії та Греції.

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Що стосується України, то деякі неполадки із Office 365 виникли у Києві.

Збій у роботі Office 365

Проблеми виникли і в Україні

В чому причина? У компанії Microsoft про проблеми знають. Там пояснили, що частково вийшла з ладу інфраструктура Microsoft 365. Також у компанії наголосили, що працюють над вирішення проблеми.

"Частина інфраструктури контролера домену не відповідає, що призводить до перевищення часу очікування підключення користувача. Ми шукаємо методи, щоб пом'якшити цю проблему", – повідомили на офіційному Twitter-каналі компанії.

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Теги: Техно Microsoft Інтернет
Джерело: Техно
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