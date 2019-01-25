Сервіси Microsoft працюють зі збоями по всьому світу: що трапилось

У роботі сервісів Microsoft відбулись збої по всьому світу. Зокрема, проблеми відбуваються у роботі поштових сервісів Outlook і Exchange, а також у файловому хостингу Onedrive.

Як свідчить портал Downdetector, найбільші проблеми із сервісом Microsoft Office 365 виникли у Франції, Бельгії, Нідерландах, Фінляндії, Естонії та Великобританії. Також частково є збій а Австрії, Угорщині, Чехії, Польщі, Італії, Швеції, Норвегії та Греції.

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Що стосується України, то деякі неполадки із Office 365 виникли у Києві.

Проблеми виникли і в Україні

В чому причина? У компанії Microsoft про проблеми знають. Там пояснили, що частково вийшла з ладу інфраструктура Microsoft 365. Також у компанії наголосили, що працюють над вирішення проблеми.

"Частина інфраструктури контролера домену не відповідає, що призводить до перевищення часу очікування підключення користувача. Ми шукаємо методи, щоб пом'якшити цю проблему", – повідомили на офіційному Twitter-каналі компанії.

We’ve determined that a subset of Domain Controller infrastructure is unresponsive, resulting in user connection time outs. We’re applying steps to mitigate the issue. More details can be found in the admin center published under EX172491. — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) 24 січня 2019 р.

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