Сервіси Microsoft працюють зі збоями по всьому світу: що трапилось
У роботі сервісів Microsoft відбулись збої по всьому світу. Зокрема, проблеми відбуваються у роботі поштових сервісів Outlook і Exchange, а також у файловому хостингу Onedrive.
Як свідчить портал Downdetector, найбільші проблеми із сервісом Microsoft Office 365 виникли у Франції, Бельгії, Нідерландах, Фінляндії, Естонії та Великобританії. Також частково є збій а Австрії, Угорщині, Чехії, Польщі, Італії, Швеції, Норвегії та Греції.
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Що стосується України, то деякі неполадки із Office 365 виникли у Києві.
Проблеми виникли і в Україні
В чому причина? У компанії Microsoft про проблеми знають. Там пояснили, що частково вийшла з ладу інфраструктура Microsoft 365. Також у компанії наголосили, що працюють над вирішення проблеми.
"Частина інфраструктури контролера домену не відповідає, що призводить до перевищення часу очікування підключення користувача. Ми шукаємо методи, щоб пом'якшити цю проблему", – повідомили на офіційному Twitter-каналі компанії.
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