Експерти компанії Harris Interactive провели дослідження та сформували рейтинг найнадійніших смартфонів. Лідерами рейтингу стали смартфони Huawei та суббренду Honor.

Як відбувалось дослідження

Як пише PhoneArena, експерти проаналізували 130 050 випадків звернень користувачів в великій європейській роздрібної мережі електроніки Darty. Враховували випадки, коли клієнти скаржились на проблеми із девайсами після покупки. Звертали увагу на середньостатистичний дворічний гарантійний термін, в США цей показник становить рік.

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В результаті і було сформовано рейтинг моделей, яким найчастіше був потрібен ремонт. А також список моделей, які навпаки найрідше потребували ремонту.

Рейтинг найбезпечніших смартфонів

Першу сходинку найбезпечніших очолили смартфони бренду Honor. Далі йдуть пристрої, що виходять під брендом Huawei. Це хороша новина для фанатів продукції китайського виробника, який зараз переживає не найкращі часи. Детальніше про скандал із Huawei – читайте за посиланням.

На третьому місці розташувалися iPhone від Apple.

Також під час дослідження експерти з’ясували, що середня тривалість користування смартфоном становить 3 роки. Це означає, що користувачі рідше замінюють свої старі смартфони на нові.

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