Ще один конкурент Zoom: Viber запускає групові відеочати
Один із найпопулярніших месенджерів в Україні Viber теж вирішив запустити групові відеочати. Щоправда, тут діятиме обмеження до 20 користувачів.
Про це 24 каналу розповіли у пресслужбі Rakuten Viber Україна. Там додали, що на такий крок компанії пішли через ситуацію із COVID-19 та запровадженні карантинні обмеження.
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Адже саме зараз бізнес потребує більше інструментів для дистанційної комунікації.
Чому це важливо
По-перше, Viber – дуже популярний в Україні інструмент для комунікацій. За даними компанії, ним користуються 96% українців, що мають смартфони.
По-друге, попри шалену популярність і доступність відеоконференцій Zoom, сервіс критикують експерти з кібербезпеки.
Річ у тому, що сервіс не передбачає наскрізне шифрування даних. Фактично, як розробник, так і сторонні особи можуть отримати доступ до інформації, яку обговорюють на зустрічах. Тож експерти наголошують, що не варто під час конференцій у Zoom обговорювати важливу інформацію, комерційну таємницю тощо.
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Натомість Viber використовує наскрізне шифрування даних, тож інформація тут більш захищена.
Як налаштувати відеоконференцію у Viber
Потрібно виконати лише два кроки:
- Спочатку користувач натискає кнопку «відео» у верхній частині екрану
- Запросити більше учасників у відеодзвінок.
Під час групових відеодзвінків усі учасники групи бачать трансляцію спікера. Якщо є потреба, то учасник конференції може закріпити відео користувача на екрані свого смартфона. Також можна відключити у себе звук чи зображення, тобто можна дивитись за трансляцією, але не брати у ній активну участь.
Послуга відеоконференцій з'явиться у Viber вже найближчим часом.
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