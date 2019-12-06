Що буде із Сонячною системою в майбутньому: жахаюче відео

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Що буде із Сонячною системою в майбутньому / Фото з вільних джерел

Дослідники із Уорікського університету в Ковентрі змоделювали анімацію майбутнього Сонячної системи. В основі розрахунків лежить одна із зірок, яка перебуває в одній "ваговій категорії" із Сонцем, але при цьому має більший вік. Висновки вчених вийшли не надто втішними.

Деталі дослідження

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Згідно зі звітом астрономів, навколо зірки під назвою WDJ0914+1914 обертається планета вчетверо більшого розміру, ніж вона сама. Гравітація світила, яке в п'ять разів гарячіше, ніж Сонце, витягує її атмосферу в космос, формуючи на орбіті газовий диск, повідомляє CNET.

Модель системи із зіркою WDJ0914+1914 – дивіться відео

Примітно, що безіменна планета розташована дуже близько до зірки і не поглинена нею ще на стадії червоного гіганта. Імовірно вона перебувала набагато далі і пізніше перемістилася на поточну орбіту вже після того, як зірка перетворилася в білий карлик.

Таку систему не бачили ніколи раніше. Мені негайно стало ясно, що це унікальна зірка,
– повідомив журналістам астрофізик Борис Геніке.

Що чекає на Сонячну систему в майбутньому

На підставі віку WDJ0914+1914 і її положення на головній послідовності вчені спрогнозували майбутнє Сонячної системи.

Коли у нашого світила закінчиться водневе паливо, воно перетвориться на червоного гіганта і поглине Землю. Через деякий час зірка "скине" зовнішні шари речовини і стане білим карликом, навколо якого будуть обертатися віддалені планети на кшталт Юпітера, Сатурна, Урана і Нептуна.

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Як виглядатиме Сонячна система в майбутньому – дивіться відео

Втім, як запевняють дослідників, нинішнім жителям Землі навряд чи вдасться побачити картину перетворення Сонця в червоний гігант і білий карлик. До цього має пройти не менше декількох мільярдів років.

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